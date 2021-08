Wordt paralympisch ruiter Frank Hosmar uit Haarle met zijn paard Alphaville straks Big in Japan?

Of Hosmar wellicht een vooruitziende blik had, de ruin is immers zestien jaar? "Haha, nou, al mijn paarden hebben een naam die is gelinkt aan muziek. Guetta naar zanger David Guetta, maar ook Wallstreet Shuffle, Tiësto en Pokerface. Omdat ik nu eenmaal gek ben van muziek."

Quarantaine

Voordat Frank Hosmar naar Tokyo afreisde, maakte hij eerst nog een tussenstop in het Duitse Aken. Met Alphaville en met Guetta als reserve. Voor het geval Alphaville op het laatste moment om wat voor reden dan ook mocht uitvallen.

"We zaten in Aken twee weken in quarantaine. En wij niet alleen, maar alle paralympische equipes. De Amerikanen, de Canadezen, noem maar op. Aken waarschijnlijk omdat het voor alle deelnemers redelijk centraal lag. Een maatregel die puur bedoeld is om eventuele veterinaire ziekten buiten de deur te houden. De Japanse autoriteiten zijn daar enorm beducht op."

Frank Hosmar in actie met het paard Alphaville. (Foto: Robin Ammerlaan)

Internationale top

Frank Hosmar van Stal 't Entmeer in de bossen bij Haarle draait al jaren mee aan de dressuurtop. De geboren Brabander was altijd al idolaat van de paardensport en had internationale ervaring opgedaan in het Japanse Yokohama toen zijn carrière in 1997 vroegtijdig dreigde te stranden. Hosmar tuimelde in een discotheek namelijk van een trap, waarbij hij in een glas belandde en al zijn spieren, pezen en zenuwen werden doorgesneden.

De artsen voorspelden dat hij nooit meer zou kunnen paardrijden. Maar na lang revalideren, leerde Hosmar zichzelf een hele eigen manier van paardrijden aan. Waarbij hij zich bedient van een heel scala aan zelfbedachte trucjes en handigheidjes. De import-Haarlenaar stootte vervolgens door naar de absolute top in de paralympische dressuurwereld.

Paralympische missie

Hosmar is klaar voor zijn paralympische missie. Eind deze maand komt hij in actie. De Haarlenaar heeft er alle vertrouwen in. "Alphaville is echt in topvorm. Dat bleek wel tijdens de laatste training."

Was er eigenlijk nog een speciale voorbereiding op die verzengende Japanse hitte? Van sommige Olympische sporters is immers bekend dat ze in een sauna trainden. Maar hoe doe je dat met een paard? "Tja, je zou met een paard in een warme ruimte in een tredmolen kunnen trainen wellicht, maar onze paarden kennen geen tredmolen. Dus we gaan op dat vlak geen risico's nemen. Maar van Alphaville is bekend dat hij gelukkig goed tegen hitte kan."

Drie maal scheepsrecht?

Het is de derde keer dat Hosmar zich wist te kwalificeren voor de paralympics. "In Rio won ik drie keer brons, in Londen tweemaal brons. Maar inderdaad, dat moet nu maar eens het allerhoogste worden. Vooral ook omdat ik mijn voornaamste concurrenten voor eremetaal goed ken: een Belg en een Engelsman. Twee ruiters die ik geregeld tegenkom en met wie het bij de diverse titels vaak stuivertje wisselen is. Zo ben ik de afgelopen jaren vijf keer Europees kampioen geworden. Alleen mocht het op het allerhoogste niveau voor mij nog niet raak zijn. Ik hoop daar in Tokyo eindelijk verandering in te brengen."