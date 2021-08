VIDEO | Oost op het Asfalt: ree op haar na gemist en verkeershufter pakt de vluchtstrook

De bestuurder van deze auto met dashcam verrichtte een goede daad. De automobilist reed tussen Denekamp en Lattrop, waarna op de Singravenstraat (N349) ineens een ree in de berm ontwaarde. "Daardoor zag ik pas laat dat er nog eentje de weg op liep. Door flink op de rem te trappen, kon ik voorkomen dat het mis ging."

File omzeild

De eigenaar van een dashcam stuurde ons met toch wel enige verontwaardiging beelden door van wat hem kort daarvoor was overkomen. Het gaat daarbij om een berucht knooppunt, waar het ter hoogte van de afslag Wierden-Rijssen doorgaans aanschuiven in de file is. Wat alle weggebruikers keurig doen. Op één automobilist na. Die jakkert doodleuk vol gas over de vluchtstrook, zijn collega-automobilisten in verbijstering achterlatend.

Het is niet de eerste keer dat we in Oost op het Asfalt beelden binnenkrijgen van automobilist die de vluchtstrook misbruiken om verkeersopstoppingen te omzeilen. Terwijl dat stukje asfalt toch voor hele andere doeleinden is neergelegd. Je zult er maar net staan met pech onderweg...

