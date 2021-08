Eindelijk zomerweer: buitenzwembaden hopen slecht seizoen nog een beetje goed te maken

"Voor het zwembad is dit wel een slechte zomer", zegt wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland. Het buitenbad De Kuiperberg in Ootmarsum is recent voor zo'n acht ton opgeknapt, maar bezoekers zijn er deze zomer nauwelijks geweest. De vaste baantjestrekkers zijn er wel elke ochtend, maar de recreatieve zwemmers blijven weg bij temperaturen van rond de twintig graden.

Lege buitenbaden, zoals hier in Ootmarsum. De beheerders van de baden hopen dat het aantal bezoekers nog aantrekt (Foto: RTV Oost)

"We hebben tot nu toe zeker vijftig procent minder bezoekers dan vorig jaar", vervolgt Brand. "Vorig jaar hebben we dat kunnen inhalen omdat we toen nog drie weken prachtig warm zomerweer hebben gehad, waarbij er soms duizend mensen op het park aanwezig waren. Dat hebben we nu nog niet gehad. We hopen dat het nu een paar dagen wat mooier weer wordt, dan komen de mensen wel weer."

Borgelerbad Deventer

Het Borgelerbad in Deventer heeft deze zomer dagen gehad met maar tien tot twaalf bezoekers. Manager Ron Bouwhuis: "Zonder corona en met goed weer hebben we er dagen tussen zitten met 1200 tot 2000 bezoekers per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een heel slecht seizoen voor ons is geweest."

De enige goede dagen die het Borgelerbad dit jaar heeft gehad, waren begin juli. "We hebben belang bij een week temperaturen boven de 25 graden. Dan merk je dat na een paar dagen de mensen komen. Daarvoor zal het nu te kort warm zijn ben ik bang."

Zwembad Het Sportpark Almelo

Ook Gerwin Pol, directeur Sportbedrijf Almelo, denkt dat het lastig gaat worden om deze slechte zomer nog goed te maken. "Dan moet je heel veel bezoekers krijgen en dat is vanwege corona niet mogelijk. Maar we hopen dat de mensen de komende dagen vooral komen, nu het mogelijk is."

We klagen niet. We hebben hele mooie zomers gehad de afgelopen jaren. Gerwin Pol, directeur Sportbedrijf Almelo

In het voorjaar waren er behoorlijk wat dagen met goed zwemweer. De coronaregels waren toen echter zo dat alleen baantjeszwemmers mochten komen. "Toen het bad weer verder opengesteld mocht worden, was het gedaan met het mooie weer", aldus Pol. "Maar we klagen niet. We hebben hele mooie zomers gehad de afgelopen jaren. Dan kan er ook eens een minder jaar tussen zitten. Iedereen is welkom om nu alsnog te genieten van het mooie zwemweer."

Openluchtbad Zwolle

"We zijn de afgelopen jaren behoorlijk verwend met alle tropische temperaturen", vertelt beheerder Paul Sterk van het Openluchtbad in Zwolle. "Dit is een redelijke normale zomer."

Weliswaar is een lange periode van zomers weer uitgebleven, bezoekers wisten het bad in Zwolle te vinden. "We zitten op zo'n 60.000 bezoekers", weet Schenk. Aan het eind van de zomer wordt meestal de magische grens van 100.000 bezoekers verbroken. "De vraag is of we dat dit jaar gaan halen. Wie weet is het eind augustus, september nog lekker weer. Dat zou fijn zijn, maar het weer kunnen we toch niet bepalen."

Financieel heeft de mindere zomer voor het Zwolse buitenbad weinig gevolgen. De meeste inkomsten komen voort uit het lidmaatschap van ruim zesduizend mensen. Schenk: "Dat geeft een bepaalde rust."

Twenhaarsveld, Rijssen-Holten

Ook zwembad Twenhaarsveld, verscholen in de bossen van Holten, ziet tot nu toe een halvering van het aantal zwemmers. Waar ze normaal gesproken rond de 40.000 bezoekers in de zomer hebben, is de teller tot dusverre op circa 21.000 blijven steken. Vorig jaar, toen er coronamaatregelen golden, waren dat er 22.500.

De beheerders van de buitenbaden hopen dat het aantal bezoekers de komende weken nog aantrekt. "Als je drie weken lang elke dag nog duizend mensen kunt krijgen, dan trekt het aardig bij", vertelt wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland. "Ik denk dat het een illusie is, maar ik hoop het wel. We verlengen in Ootmarsum in elk geval wel het seizoen, in maart gingen we al open in plaats van in mei. En als het in september nog een aantal dagen mooi weer is, dan gaan we ook nog open."