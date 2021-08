Zomer in Overijssel vanuit Haaksbergen: zo werkt het restaureren van een Ferrari

Sleutelen aan oude Ferrari

Restauratie en nieuwbouw van ferrari, dat is waar Alwin Hietbrink zijn brood mee verdient in Haaksbergen. Een auto die niet meer origineel is, terugbrengen naar oude staat. Of soms zelfs hele auto's renoveren. "Dit zijn historische auto's, die repareert Ferrari niet meer", zegt Hietbrink.

Er wordt hard geklust in Haaksbergen:

Race in het maisdoolhof

Verdwalen tussen de mais: op steeds meer plekken in Overijssel vind je een maisdoolhof. Zo ook in Buurse, waar je door middel van een speurtocht het einde van het doolhof kunt vinden. Verslaggever Rutger ging de strijd aan met presentator Daniël. Lukt het hen om binnen tien minuten uit het doolhof te ontsnappen?

Je ziet het in de video:

Op pad met de imker

Honingliefhebbers kunnen in Haaksbergen en omgeving ook hun ei kwijt. Frans en Monique ter Huurne hebben hun eigen boerderijwinkel in Buurse. Frans is al van jongs af aan fanatiek imker, maar ook Monique weet je alles te vertellen over de bloemetjes en, natuurlijk, de bijtjes.

Bijen zijn in hartje zomer overigens agressiever dan in bijvoorbeeld het najaar. Het antwoord op het waarom hoor je in de video: