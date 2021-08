Go Ahead wil rentree met unieke zege, Heracles hoopt op stunt tegen PSV

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Go Ahead Eagles – Heerenveen

Na vier seizoenen eindelijk weer eredivisievoetbal in De Adelaarshorst. Tegenstander Heerenveen verloor nog nooit op het hoogste niveau in Deventer. De Friezen wonnen vijf keer en één keer werd het gelijk.

Dat ene puntje dateert van mei 2015 toen het 1-1 werd in de voorlaatste speelronde. Wesley Verhoek maakte in de slotminuut de gelijkmaker. Het zou Go Ahead uiteindelijk niet veel helpen, via de nacompetitie volgde destijds alsnog degradatie.

De laatste thuiszege van Go Ahead tegen Heerenveen dateert alweer van bijna dertig jaar geleden! In de Eerste Divisie werd het in 1992 3-1. Marco Heering (2x) en Jeroen Boere tekenden voor de goals, geboren Deventenaar Gertjan Verbeek scoorde namens Heerenveen tegen.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Na vier seizoenen eindelijk weer eredivisievoetbal in De Adelaarshorst (Foto: Orange Pictures)

Heracles – PSV

Met PSV treft Heracles direct een tegenstander in uitstekende vorm. PSV won alle kwalificatiewedstrijden in de Champions League en veroverde de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax. Maar de Almeloërs kunnen hoop putten uit de ontmoeting van het vorige seizoen toen PSV bij Heracles bleef steken op 1-1. Rai Vloet benutte na een half uur een penalty en datzelfde deed Philipp Max vlak na rust.

Heracles won in eigen huis nog maar één keer van PSV. Die zege dateert van september 2015 toen Mark Jan Fledderus en Thomas Bruns een vroeg opgelopen achterstand (goal Luuk de Jong) ombogen in de 2-1 overwinning.

Heracles-spelmaker Rai Vloet begon zijn professionele carrière bij PSV, acteerde vooral bij Jong PSV maar kwam in 2014 en 2015 tot negen invalbeurten in de hoofdmacht.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

Rai Vloet begint het seizoen met een wedstrijd tegen zijn oud-werkgever (Foto: Orange Pictures)

Fortuna Sittard – FC Twente

Beide ploegen ontliepen elkaar vorig seizoen niets als je kijkt naar de eindstand. Twente finishte als tiende, Fortuna met exact hetzelfde puntentotaal (41) als elfde.

Ook vorig seizoen opende Twente tegen Fortuna, toen werd in Enschede door goals van Queensy Menig en Danilo met 2-0 gewonnen. Het duel in Sittard was tekenend voor de desastreuze tweede seizoenshelft: een kansloze 3-0 nederlaag.

Twee keer won FC Twente in Sittard met drie goals verschil, de grootste zeges. De allereerste ontmoeting in 1968 eindigde mede door twee goals van Jan Jeuring in 1-4. In 1998 was Jan Vennegoor of Hesselink de grote man, hij nam met drie goals de totale Twente-productie voor zijn rekening (0-3).

Aftrap: zaterdag 20.00 uur

Queensy Menig wist vorig jaar te scoren tegen Fortuna (Foto: Orange Pictures)

PEC – Vitesse

PEC speelde in het kalenderjaar 2020 twee keer thuis tegen Vitesse en won beide ontmoetingen. In februari werd het na een knotsgekke slotfase 4-3. Drie van de zeven goals vielen in blessuretijd.

In december kreeg Vitesse-speler Idrissa Touré de rode kaart (64e minuut) en PEC buitte dat overtal daarna uit met een treffer van Jesper Drost en een benutte penalty van Mike van Duinen. Op het moment van de rode kaart leidde Vitesse nog met 1-0.

PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou stond twee jaar geleden nog onder contract als reservekeeper bij Vitesse.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.