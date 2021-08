Verwarring bij Milligerplas in Zwolle: veilig zwemwater of niet?

"Wij zwemmen hier altijd met mooi weer en ik ben nog nooit ziek geweest", lacht een man die met zijn gezin op het strandje zit. "Ik let ook niet op de borden. Ze zijn doorgeslagen met al die regeltjes tegenwoordig, vroeger zwommen we ook in vieze slootjes en keek niemand daarvan op."

Veilig zwemmen

Op zwemwater.nl staan de meest recente meetgegevens van de Milligerplas. De hoeveelheid gevaarlijke bacteriën is nog laag genoeg om veilig te zwemmen. Maar in de afgelopen vier jaar zaten hier wel een paar keer teveel poepbacteriën in het water. Die kunnen ernstige maag- en darmklachten veroorzaken en dus geldt hier nu het hele seizoen een negatief zwermadvies.

Negatief zwemadvies blijft het hele seizoen gelden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De gemeente Zwolle erkent dat het tegenstrijdig is, maar de borden moeten blijven staan. "Jammer genoeg is de afgelopen vier jaar de Europese norm voor een tweetal poepbacteriën in het water een aantal keren overschreden. En vanwege Europese regelgeving is er daarom een formeel negatief zwemadvies afgegeven door de provincie", aldus de gemeente in een verklaring.

"Eigen risico"

Het negatieve zwemadvies geldt dit hele seizoen nog. De gemeente benadrukt wel dat er geen zwemverbod is. "Recreanten kunnen zelf een afweging maken. Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico."

Een vrouw die net met haar dochters uit het water komt, reageert verrast. "Een negatief zwemadvies? Helemaal niet gezien. Als ik dat had geweten, waren we denk ik het water niet in gegaan."

De verbazing groeit als ze hoort dat het water wél schoon genoeg is. "Dat is wel heel vaag dan. En ook wel verwarrend, want zo kan je waarschuwingen niet meer serieus nemen. Als het dan straks wel echt te vies is, denken mensen nog steeds dat het wel meevalt."

Negatief zwemadvies houdt de badgasten niet tegen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Je moet gewoon zelf je gezond verstand gebruiken," zegt een vader die met zijn kinderen een zandkasteel bouwt. "Het is een leuke plek hier om te spelen en te zwemmen, maar ik let er wel op dat ze niet met hun hoofd onder water komen. Tot hun middel is leuk genoeg, dan krijg je ook geen water binnen."

Ganzen- of mensenpoep?

De oorzaak van de te hoge concentraties poepbacteriën van de afgelopen jaren is niet helemaal duidelijk. De provincie Overijssel vermoedt dat het komt door het groeiende aantal ganzen dat langs de plas neerstrijkt. Maar ook het gedrag van de zwemmers zelf kan meespelen: mensen die in of langs het water poepen. De warme zomers hebben in ieder geval de bacteriegroei versterkt, maar dit jaar is het nog niet extreem warm geweest.

"Negatief zwemadvies? Nee, daar trekken wij ons niks van aan", zegt een man met een peuter op de arm. "Als je overal op moet gaan letten, kan er niks meer. Het water is heerlijk, wij gaan lekker zwemmen hoor. En zoals je ziet, het stikt hier van de mensen en iedereen ziet er nog gezond uit."