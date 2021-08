Pakken we dan toch nog een beetje zomer mee de komende dagen?

Wie de laatste tijd een blik wierp op Buienradar of op andere weerapps, keek toch vooral naar de verwachte neerslag per dag. Het was regelmatig flink raak de afgelopen weken. Dikke druppels vielen verspreid over de provincie. Regelmatig was het meer dan tien millimeter per uur en dat leverde op sommige plekken ook de nodige overlast op. Voor de komende dagen hebben de weergoden beterschap beloofd: : zonneschijn en heerlijke temperaturen.

Wie nog een beetje zomer mee wil pakken, moet de komende dag zijn kans pakken. Het kwik stijgt, ook in Overijssel, flink de komende dagen. In Twente kan de temperatuur de komende dagen de 25 graden aantikken. In Deventer kon het zondag ook zomaar eens ruim boven de twintig graden worden, net als in Zwolle en Giethoorn.

Het begint toch wel op zomerweer te lijken. Weerman Gert Voerman, RTV Oost

Volop genieten geblazen dus. "Eindelijk hebben we weer eens te maken met een hogedrukgebied", verzuchtte weerman Gert Voerman. Want het heeft een tijdje geduurd. "We moeten terug naar 23 juli. Toen hebben we voor het laatst een hogedrukgebied gezien. Vandaar ook dat wisselvallige weer van de afgelopen weken."

Dat we een lekkere dagen tegemoet gaan, merken we vandaag al want de temperatuur loopt lekker op "Het begint toch wel op zomerweer te lijken."

Wisselvalliger

Wie ervan wil genieten, moet dat ook wel de komende dagen doen want Voerman voorspelt naar het weekend al weer een dipje in het mooie weer. Zaterdag plakken we er nog wel een droog dagje achteraan met een beetje geluk en dan neemt zondag de kans op een bui opnieuw verder toe. Begin volgende week is het dan weer wisselvalliger.