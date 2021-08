Corso Sint Jansklooster ziet er anders uit, maar verwacht toch tienduizenden bezoekers

Het dahliafestijn bestaat meestal uit twee rondgangen door het dorp over een parcours van een ruime kilometer. Dit jaar gaat het er echter anders aan toe. Elf wagens en enkele tientallen ‘dahliamozaïeken‘ staan langs een zestien kilometer lange route rondom het dorp. Op 20 en 21 augustus kan publiek die route kosteloos afleggen met de fiets, te voet of per auto.

'Lang getwijfeld'

“We hebben lang getwijfeld of we moesten beginnen met bouwen. In april hebben we als organisatie en als corsobouwers de knoop doorgehakt en aangegeven toch van start te gaan met de bouw. We hebben toen wel een risico moeten nemen, want we wisten niet zeker of het door kon gaan. Eerder deze zomer bleek een rondgang niet mogelijk. We hebben nu dus een route uitgestippeld waar de creaties te bewonderen zijn. Gelukkig is iedereen in het dorp enorm gemotiveerd om te helpen”, vertelt Egbert Lassche namens de organiserende Christelijke Oranjevereniging.

Jan van Beekhuizen is voorzitter van corsogroep ‘Plak Op Die Bloeme’ en vertelt dat hij een ander soort vrijwilligers in de bouwtent ziet rondlopen. “Sommigen zijn door corona extra voorzichtig en zijn daarom minder actief dit corsoseizoen. Maar daarentegen zien we ook een nieuwe generatie die tot vorig jaar minder actief was. Zij zijn nu kartrekkers geworden en veel vaker bij de wagen te vinden. Dat is super. Wel bouwen we dit jaar wat kleiner. Meestal gaan er zo’n 300.000 bloemen op een wagen, dit jaar zijn dat er 150.000. Omdat we later begonnen zijn met bouwen, konden we geen mega-creatie in elkaar zetten.”

Hele dorp betrokken

Ondanks dat de creaties kleiner zijn, heeft de organisatie alsnog de handen vol aan het evenement. “Aan het corso werken eigenlijk alle inwoners van Sint Jansklooster mee, dat zijn er in totaal 2.500. Iedereen heeft zijn eigen taak. Sommigen helpen met de catering, anderen zijn druk met de wagens en weer een ander is betrokken bij de organisatie. Het is echt heel bijzonder om te zien hoe iedereen zich inzet voor het evenement. Vooral na een jaar van afwezigheid heeft het hele dorp er zin in om een mooi corso neer te zetten”, besluit Lassche.