Hengelo in de knel met woningbouwplan Gezondheidspark

De Raad oordeelt ‘dat overleg tussen de architect en de Stadsbouwmeester aangewezen lijkt’. In dat mogelijke overleg zullen de Stadsbouwmeester en de gemeente met betere argumenten moeten aangeven waarom het bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet. Het is zeer de vraag of dat lukt. Daarbij hangt een planschadeclaim van bijna drie miljoen euro boven het hoofd van de gemeente.

Bestemmingsplan

Aanvankelijk zou projectontwikkelaar Megahome de woningen aan de Aletta Jacobslaan gaan realiseren. Maar Megahome ging failliet. De curator in dit faillissement heeft nu een nieuwe ontwikkelaar gevonden om de bouw alsnog te realiseren.

Maar de gemeente weigert een omgevingsvergunning voor de bouw te verlenen, omdat de bouw van woningen op die plek minder noodzakelijk is. Dat werd ook al gemeld in een gemeentelijke woonvisie in 2016. Pas in 2018 maakte de gemeente bekend dat de woonbestemming die op de grond aan de Aletta Jacobslaan lag, de volgende dag zou worden veranderd in een groenbestemming. Daarmee werd woningbouw op die plek onmogelijk gemaakt.

Bouwaanvraag op de valreep

De curator diende nog op dezelfde dag van de aankondiging een bouwaanvraag in. Op dat moment gold nog de woonbestemming voor het perceel bij het Gezondheidspark. Het enige middel dat de gemeente toen nog had, was het afwijzen van het bouwplan vanwege het niet voldoen aan de welstandseisen.

Maar de rechtbank Overijssel sloeg de gemeente dit middel uit handen. De gemeente had de curator en zijn ontwikkelaar niet de kans gegeven om het plan aan te passen. De Stadsbouwmeester had verkeerde welstandseisen gehanteerd bij zijn advies om het bouwplan af te wijzen.

De Raad van State heeft het oordeel van de rechtbank overgenomen. Daarbij wijst de Raad ook op het inmiddels gerealiseerde woningbouwplan Woolderpark in de directe omgeving. Dit plan is volgens de Raad vergelijkbaar en daar stonden welstandseisen de bouw niet in de weg.

Inmiddels geldt voor de locatie aan de Aletta Jacobslaan niet meer een woonbestemming. Maar dat kan niet voorkomen dat het bouwplan van de curator en zijn ontwikkelaar mogelijk toch kan doorgaan. De gemeente is nu aan zet.