GGD IJsselland gaat met mobiele teams langs arbeidsmigranten voor coronavaccinatie

GGD IJsselland gaat mobiele teams inzetten om arbeidsmigranten in te enten tegen het coronavirus. De afgelopen drie weekenden waren er speciale priklijnen ingericht in de vaccinatielocaties in Deventer en Zwolle, maar daar kwamen nog geen 150 migranten op af. "Dit is een doelgroep die we ook in onze regio moeilijk kunnen bereiken", zegt Rachel ter Horst, arts team infectieziektebestrijding bij GGD IJsselland.

Ter Horst spreekt van een goede start, maar "we zijn er nog niet". De arbeidsmigranten spreken niet altijd de Nederlandse taal, staan soms ingeschreven bij de gemeente en krijgen daardoor niet allemaal een uitnodigingsbrief voor een vaccinatie.

Met de mobiele teams gaat de GGD daarom langs grotere woon- en/of werklocaties van de arbeidsmigranten. Ter Horst: "Onze medewerkers geven de (inter)nationale werknemers dan ter plekke voorlichting over het vaccineren en gaan met ze in gesprek. We merken dat er nog veel vragen zijn. Nadat we die hebben beantwoord, kunnen ze als ze dat willen, meteen een vaccinatie krijgen".

Laagdrempelige manier

Volgens Margreet Algera, strategisch manager GGD IJsselland, is het langs gaan een goede manier om de vaccinatiegraad onder deze groep mensen te verhogen. "Het is onze taak om iedereen, dus ook deze doelgroep, zo goed mogelijk te informeren over coronavaccinaties om een weloverwogen keuze te kunnen maken om zich al dan niet te laten vaccineren. Daarom zoeken we naar wegen om, op een zo laagdrempelig mogelijke manier, ook deze mensen de kans te geven zich te laten vaccineren."