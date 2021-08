Vreedzame actie bij Plukon Dedemsvaart: "Wij zijn niet tegen slachters of boeren, wij zijn vóór de dieren"

"Zo erg heb ik het nog nooit gezien", zegt een man hoofdschuddend, terwijl hij met een grote camera de kippen in hun transportkratjes vastlegt. "Dit raakt mij enorm." Samen met zo'n twintig andere leden van Animal Save Nederland loopt hij rond de vrachtwagen die helemaal is volgestapeld met witte kratjes vol slachtkuikens. Met telefoon, fototoestel en filmcamera worden de dieren vereeuwigd voordat de vrachtwagen door de hekken van Plukon rijdt.

Een slachtkuiken in de vrachtwagen onderweg naar de slachterij (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Twee minuten

'Mogen we twee minuten met de dieren?' De tekst staat op een groot bord van Lea Goodett, de woordvoerder van Animal Save. "Wij willen geen transport tegenhouden of slacht voorkomen. We willen alleen even een momentje met de dieren om ze op de foto te zetten, zodat we deze dieren een gezicht kunnen geven. Achter elke kipfilet op je bord schuilt een levend dier, daar willen we mensen bewust van maken."

"Ik vind dit zelf nog steeds moeilijk om te zien, zo'n kip die na een heel naar en veel te kort leven ook nog zo eindigt." Net als veel andere demonstranten is Lea aangedaan door wat ze ziet. "Ik neem het niemand kwalijk dat hij of zij vlees eet, dat is zo gegroeid in de maatschappij. Maar ik hoop wel dat steeds meer mensen erover gaan nadenken en beseffen dat ze wel meewerken aan immens dierenleed."

Lea Goodett van Animal Save Movement Nederland (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De foto's worden zoveel mogelijk gedeeld op sociale media. In de ene vrachtwagen zien de jonge kippen er best gezond uit, in een andere zitten veel gehavende kale beestjes die piepend bij elkaar kruipen. De groep gelooft erin dat als mensen zich bewust worden van het dierenleed dat achter de productie van vlees schuilgaat, ze eerder een vegetarische keus zullen maken.

Medewerking van Plukon

Animal Save krijgt bij deze vreedzame actie medewerking van slachterij Plukon. "Wij hebben niets te verbergen", verklaart een woordvoerder. Medewerkers van Plukon zorgen ervoor dat de vrachtwagens nog even buiten de poort stil blijven staan voordat de hekken naar de slachterij opengaan.

De foto's worden gemaakt op de openbare weg net buiten de poorten van Plukon, dus de slachterij is zelf geen onderdeel van de actie. Lea is wel blij met de manier waarop Plukon meewerkt: "Dit zie je niet vaak, meestal willen slachthuizen alles buiten de deur houden. Deze slachterij kiest voor transparantie en zegt: 'Ook dit hoort bij de voedselketen en wij faciliteren dit voor jullie'. Dat is heel fijn."

Bedreigingen

Animal Save wilde deze actie al eerder in Dedemsvaart houden, maar dat moest worden afgezegd vanwege ernstige bedreigingen. Wat er precies werd gezegd of wie erachter zat, is niet bekend gemaakt, Plukon kreeg in elk geval serieuze signalen dat er wel eens nare dingen konden gebeuren als de actie doorging.

Vanmorgen verliep de actie uitermate vreedzaam en was er geen tegendemonstrant te bekennen. Na twee uur vertrokken de leden van Animal Save weer, nadat ze in totaal drie transportwagens vol kippen op de foto hadden gezet.