Hoe en waar moet je vanavond kijken voor vallende sterren?

De Perseïdenzwerm trekt komende nacht over en dat belooft een fraai schouwspel te worden aan de sterrenhemel. Zeker omdat het waarschijnlijk de meest heldere versie sinds 1997 gaat worden. Maar wat is die zwerm eigenlijk? En waar moet je zijn voor het mooiste zicht? Arnold Tukkers van Cosmos Sterrenwacht in Lattrop weet er alles van.

De Perseïdenzwerm, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

"Het is een fenomeen dat ieder jaar rond 12 augustus te zien is. Het zijn eigenlijk heel veel vallende sterren tegelijk. Ze worden veroorzaakt door een stofspoor dat is achtergelaten door een komeet, duizenden jaren geleden. Zo lang is de Perseïdenzwerm dus ook al te zien."

"Vallende sterren zijn er altijd wel, maar normaal gesproken zie je er tussen vijf en de tien per uur. Nu zijn dat er veel meer. Met veel geluk kan het aantal oplopen tot ver boven de honderd per uur. Al verschilt het per persoon en locatie hoeveel je er daadwerkelijk ziet."

Nu lezen we dat het dit keer de meest heldere zwerm sinds 1997 gaat worden. Hoe zit dat?

"Nou, dit zit eigenlijk iets anders. Het zijn de omstandigheden die dit keer heel gunstig zijn. Dat komt vooral doordat de maan nauwelijks te zien is. Wanneer er veel maanlicht is, dan verstoort dat het zicht op vallende sterren. Maar nu is het nieuwe maan en is de zwerm goed zichtbaar. Pas over een jaar of tien zijn de omstandigheden weer zo goed."

"Het helpt natuurlijk ook mee dat het mooi weer wordt. Tijdens een heldere nacht is de zwerm beter te zien dan bij bewolking."

Voor de Cosmos sterrenwacht in Lattrop is de Perseïdenzwerm ieder jaar een hoogtepunt. Tukkers: "Hier kijken we wel echt naar uit, ja. Zeker dit jaar, nadat we vanwege corona maandenlang dicht moesten blijven. Nu mogen we gelukkig weer een beperkt aantal bezoekers ontvangen". Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag is er in Lattrop plek voor zo'n zestig geïnteresseerden. Die moesten allemaal reserveren en het zit dan ook al helemaal vol. "Normaal gesproken komen er wel 150 tot 200 mensen op af", aldus Tukkers.

Waar moeten we gaan kijken voor de mooiste ervaring?

"Het beste kan je ergens een weiland opzoeken, buiten de stad dus. In een stadscentrum heb je te maken met veel verlichting, van gebouwen bijvoorbeeld. Daardoor zie je vallende sterren minder goed. Dus trek het buitengebied in en zoek een mooi weiland uit om te kijken. Vraag wel even toestemming aan de boer!"

Hoe laat moeten we daar zijn?

"Vanaf half elf, elf uur zijn er al wel vallende sterren te zien. Dan begint het zo ongeveer donker te worden. In de loop van de nacht wordt het aantal sterren dat je kunt waarnemen wel hoger. Het hoogtepunt verwachten we rond twee uur."

Verder nog tips om de zwerm vanavond optimaal te beleven?

"Zoek dus een mooi weiland uit om te kijken, of een andere donkere plek. En ga met een groepje op pad. Samen kan je er echt een gezellige beleving van maken! Kleed je wel warm aan, want ook in de zomer kan het 's nachts nog flink afkoelen, zeker nu de nacht helder lijkt te worden. Neem ook een kleedje of een deken mee om op te liggen."

"Een verrekijker hoef je niet mee te nemen. Dat is het mooie aan deze zwerm, het is prima te zien met het blote oog. Daar heb je geen apparatuur bij nodig."

Arnold Tukkers maakte deze uitlegvideo in aanloop naar de Perseïdenzwerm: