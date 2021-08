Simac Ladies Tour gaat door met extra coronamaatregelen

Alle extra maatregelen zijn erop gericht te voorkomen dat te veel mensen op dezelfde locatie samenkomen, meldt de organisatie. Zo zijn de meeste locaties van de start en finish verplaatst naar plekken die van nature minder publiek trekken.

De startlocatie is gesloten voor publiek of alleen toegankelijk in een vak voor maximaal 750 mensen met een ticket en QR-code. Op de finishlocaties wordt een vak gemaakt waar maximaal 750 mensen worden toegelaten. Die toeschouwers moeten beschikken over een toegangsticket en over een QR-code in de CoronaCheck-app. Buiten de start en finishlocaties is publiek aan de gehele route toegestaan, maar er moet wel anderhalve meter afstand worden gehouden.

Organisator Thijs Rondhuis bedankt alle betrokken gemeenten en instanties dat het met de maatregelen mogelijk is om de etappekoers doorgang te laten vinden. "Op deze wijze effenen we samen de weg voor andere grote evenementen om met dezelfde maatregelen wielersport op het hoogste niveau weer mogelijk te maken", zegt hij.

Eerbetoon

De start is op 24 augustus met een proloog in Ede. Daarna volgt een etappe van Zwolle naar Hardenberg. Met de start in de Overijsselse provinciehoofdstad eren de organisatie van deze Women’s WorldTour-wedstrijd en de gemeente Zwolle twee wielerkampioenes uit deze stad: Anna van der Breggen en Kirsten Wild. Beide rensters zetten na dit jaar een punt achter een succesvolle loopbaan. In de dagen erna volgen een tijdrit in Gennep, een rit van Stramproy naar Weert en een rit van Geleen naar Sweikhuizen. De laatste etappe start en finisht in Arnhem.