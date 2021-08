En weer is een donatiekistje voor zeldzame kinderziekte gestolen in Deventer: "Zo ontzettend diep gezonken"

Opnieuw is een donatieboxje gestolen in Deventer (Foto: Facebook / Cafe Persee)

Voor de tweede keer in amper een jaar tijd is een donatiekistje voor de stichting Beat Batten gestolen in Deventer. De stichting zamelt geld in voor kinderen met de zeldzame stofwisselingsziekte Batten.

Het kistje dat dit keer is weggenomen hing aan de bar van Meadow op het Deventer Stadsstrand. "Verdrietig zijn we", schrijven eigenaren Koos en Evelien Janssen op Facebook. "Dat iemand zo ontzettend diep gezonken kan zijn om de donatiebox voor Beat Batten van onze bar in haar tas te laten verdwijnen."

Het geld was bestemd voor onderzoek naar de ziekte Batten, waar ook Koos en Eveliens dochtertje Pleun (7) aan lijdt. In Deventer werd vorig jaar ook al een donatiekistje gestolen dat bestemd was voor hetzelfde doel. Destijds gebeurde het een kleine kilometer verderop, bij café Persee.

Camerabeelden

Volgens Koos en Evelien staat de dader dit keer herkenbaar op beeld: "Het was géén impulsieve actie en je hebt je aantal keren kunnen bedenken. Je staat volledig herkenbaar en van top tot teen op meerdere camera's en daar is duidelijk te zien dat je gisterochtend met maar één missie naar Meadow bent gekomen".

"Blijkbaar heb je die box bij een eerder bezoek zien staan en in de tussentijd heb je jezelf voorgenomen om terug te komen en hem mee te nemen. Omdat je dacht het geld harder nodig te hebben dan kinderen met de ziekte van Batten. Vastberaden was je, geen enkele schaamte ervaren gleed de donatiebox in je lege tas."

Gesprek

De ouders van Pleun willen graag in gesprek met de dader. "Over het leven. Hoe het is om als vader en moeder in te zetten voor een behandeling en medicijn voor je doodzieke dochter. En weet je, je mag het geld houden, we zullen het potje zelf wel aanvullen, maar zorg dat je de lege donatiebox zelf weer meeneemt, zodat wij als trotse ouders van Pleun opnieuw geld kunnen inzamelen om haar een zo fijn en waardig mogelijk te leven kunnen geven."

200 euro

De dader is overigens niet rijk geworden van haar actie. Koos en Evelien schatten dat er maximaal 200 euro in zat, het boxje was net leeg gemaakt. "Een bedrag waarvan wij het niet waard vinden om de foto publiekelijk te delen en iemand aan de schandpaal te nagelen." Inmiddels is er een andere box geplaatst.