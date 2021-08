Kijk nu | Wie wil het poezenhotel van Paulette Baake uit Enschede overnemen?

Baake begon het poezenhotel begin jaren tachtig in Hengelo. Na ongeveer tien jaar verhuisde ze naar het bedrijventerrein aan de Lonnekerbrugstraat in Enschede, waar ze achter haar woonhuis een ruim verblijf heeft voor de opvang van poezen.

'Beetje aan het afbouwen'

"We hebben nu een dikke tachtig poezen hier zitten", zegt Baake. "Meestal heb ik er in de zomervakantie over de honderd, maar ik neem nu niet zoveel meer aan. Ik ben al een beetje aan het afbouwen. Zo geef ik geen rondleidingen meer, neem geen tamme dieren meer aan zoals slangen en konijnen. Het is alleen nog maar het pension en een paar nooddieren. Dus het is voor mij al heel veel minder."

Zo ziet haar poezenhotel in Enschede eruit:

Toch ziet Baake het liefst dat iemand haar poezenhotel helemaal overneemt. Ze is 72, haar hart is niet zo goed meer, dus zoekt ze al een aantal jaren naar een opvolger. Maar een geschikte kandidaat blijkt niet zo gemakkelijk te vinden.

"Dat ligt ook een beetje aan mij hoor", vertelt Baake schuldbewust. "Ik wil iemand die passie heeft voor de dieren en het ook zo aanpakt zoals wij het doen. Het zijn wel andermans huisdieren die ze aan jou overlaten. Ze krijgen te eten wat ze thuis ook eten, zodat ze zich hier zo thuis mogelijk voelen."

Dat moeten ze dan thuis maar weer afleren hoor, ze hebben nu vakantie Paulette Baake, eigenaresse poezenhotel De Beparode

"We proberen de poezen ook echt een vakantie aan te bieden", vervolgt Baake. "Ze kunnen hier in hun hok blijven zitten, maar ze mogen er ook uit. Als ze er eenmaal uit zijn, dan rennen ze hier over alle planken, kasten en speeltoestellen. Dat mag hier allemaal. Soms vraag ik me wel af of ze dit ook doen als ze weer in hun eigen huis zijn. Maar dat moeten ze dan thuis maar weer afleren hoor, ze hebben nu vakantie."

Geen kattenfokkerij

Baake vindt het lastig om de poezen definitief vaarwel te zeggen. "Als iemand het overneemt, zit daar ook het huis bij. Dat vind ik eigenlijk ook wel erg. Er zijn de afgelopen jaren wel meerdere kandidaten geweest, maar dan wilden ze hier bijvoorbeeld een kattenfokkerij van maken, daar voel ik dus niets voor. Dat zijn dingen die ik niet wil. Eigenlijk heb ik daar niets mee te maken, want als ze het kopen, dan is het hun zaak, maar ik wil er toch een goed gevoel bij hebben. Ik zoek vooral iemand met passie voor de dieren en die kwaliteit kan leveren. Mijn klanten betalen liever een euro meer zodat ze kwaliteit hebben en er gegarandeerd goede zorg is voor de dieren."

Zelf heeft ze nog niet bepaald voor welke datum het poezenhotel verkocht moet zijn. "Ik kan het ook gewoon stilleggen, of steeds verder af gaan bouwen", aldus Baake. "Ik hoef niet meer dan honderd katten aan te nemen, ik kan ook de helft gaan doen. Maar ik heb zo ontzettend veel klanten, daar vind ik het wel vervelend voor."