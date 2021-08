Revolte van het 'Reestdalberaad': 'Pieter Omtzigt terug als CDA-leider'

Jeroen Slager uit Balkbrug is één van de drijvende krachten achter het recent opgerichte Reestdalberaad. Het bestaat uit een tiental leden die ontevreden zijn over de wijze waarop de landelijke partijleiding opereert en communiceert. "Het is een gemixed gezelschap van CDA-ers die zich niet gekend voelen", zegt Slager. Zelf zegde het voormalig Statenlid een paar maanden geleden na dertig jaar zijn lidmaatschap op. "Toen ik hoorde hoe er met Pieter Omtzigt om werd gegaan was voor mij de maat vol. "

Terugkeer Omtzigt

In een uitgelekte notitie meldde Omtzigt dat hij door CDA-ers is uitgemaakt voor onder meer "psychopaat", "teringhond" en "labiel". Ook werd het Enschedese kamerlid door het partijbestuur gepasseerd als lijsttrekker en kreeg Wopke Hoekstra de voorkeur. Omtzigt heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd en wil, wanneer hij hersteld is van zijn ziekte, doorgaan als zelfstandig kamerlid.

Het Reestdalberaad wil dat Pieter Omtzigt terugkeert als politiek leider. Op Linkedin meldt voorman Arie van der Veen dat het Reestdalberaad "de onderhandelingen met Omtzigt over zijn terugkeer start." Dit is volgens Slager te prematuur. "Pieter is op de hoogte van de actie en kijkt mee. Wel is er contact met zijn vrouw . Ik hoop dat de leden ons standpunt steunen en dat Pieter daar op ingaat. Als het niet zo is, dan is het over en uit."

Partijcongres

Tijdens het komende CDA-partijcongres op 11 september wil het Reestdalberaad steun van de CDA-leden krijgen. Behalve over de terugkeer van Omtzigt moet de partij zich ook uitspreken tegen deelname aan een kabinet onder leiding van Mark Rutte. "Dat heeft te maken met de 'Rutte-doctrine'." Ook andere voorstellen van Pieter Omtzigt om de rechtsstaat te versterken moeten volgens Slager worden overgenomen.

Slager beseft dat veel voorstellen 'gevoelig liggen'. "Het zijn vrij strakke standpunten. Een aantal CDA-ers vindt dat niet fijn." Om die reden is een aantal CDA-ers volgens hem onder druk gezet en afgehaakt als deelnemer aan het Reestdalberaad. Namen wil en kan hij niet noemen.

Omwenteling

Om succes te kunnen boeken, moeten de voorstellen van het Reestdalberaad tijdens het partijcongres wel formeel worden ingediend door een CDA-afdeling. "Er is contact met een aantal afdelingen. We hebben goede hoop dat het lukt. Dan wordt het een serieuze kwestie en kan er een omwenteling komen."

Jeroen Slager was te gast in het programma Groot Onderhoud op Radio Oost. Dat kan hier en via de podcast teruggeluisterd worden.