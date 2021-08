Drie faillissementen deze week in Overijssel

De supermarkt die is failliet gegaan is Star Supermarkt uit Hengelo aan de Uitslagsweg in Hengelo, een supermarkt in Turkse producten. Ook een schildersbedrijf uit Hengelo is failliet verklaard. Het gaat om Hartendorp Schilderwerken.

Thuiszorg

Ook thuiszorgorganisatie Serop uit Almelo is failliet. Thuiszorg Serop is gespecialiseerd in het aanbieden van thuiszorg voor verschillende doelgroepen valt te lezen op de site van de thuiszorgaanbieder. "Samen met de medewerkers van Thuiszorg Serop bieden wij u professionele thuiszorg naar uw behoeftes en tegelijk altijd persoonlijk en dichtbij."

Serop biedt hulp aan zowel jong als oud. De organisatie meldt ook gespecialiseerd te zijn in het bieden van thuiszorg voor verschillende culturen en achtergronden in Almelo en omstreken.