Horecaondernemers Deventer naarstig op zoek naar personeel: "Het wordt nog nijpender"

Social media staat er vol mee. Advertenties van horecaondernemingen om jongeren te verleiden tot een baantje in de horeca. Soms zelfs met een salaris ver boven de horeca-cao. Toch zijn de jongeren huiverig voor een baan in deze branche. Komt er een nieuwe lockdown? Zit ik straks weer zonder inkomen? Hoelang blijven de nachtclubs gesloten?

Allemaal vragen die invloed hebben op het huidige personeelstekort volgens de uitbaters. Martijn Gerretsen voorspelt zelfs een groter tekort op termijn. “Zodra de scholen weer open gaan, zal de situatie nog nijpender worden vermoed ik. De jonge medewerkers zullen stoppen of minder gaan werken. Dan ontstaan er echt grote problemen ben ik bang.”

“Er was geen perspectief. Nul. Achteraf was dat een goede beslissing, want nu 18 maanden later zijn wij nog steeds gesloten.” Martijn Gerretsen

Hans Huberts is het eens met zijn collega. “Ik heb het geluk dat ik trouw personeel heb en het samen run met mijn familie. Anders had de situatie er een stuk minder rooskleurig uit gezien.”

Feestcafé De Tijd

Voor nachtclubs is de situatie nog zorgwekkender. Waar cafés en restaurants de nieuwe medewerkers nog enige vorm van perspectief kunnen bieden, is dat voor de nachtclubs wel anders. “Laatst had ik een meisje op sollicitatiegesprek. Zij had de ervaring en kwaliteiten. Daarnaast wilde zij dolgraag bij ons komen werken. Hoe graag ik haar ook wilde aannemen, kon ik haar verder niks bieden. Want perspectief is er gewoonweg niet op korte termijn voor het nachtleven. Zij besloot om die reden dus verder te kijken”, treurt Gerretsen.

Het is inmiddels achttien maanden geleden dat Feestcafé De Tijd open was voor een drankje en een dansje. Gerretsen besloot gedurende de eerste lockdown zijn voltallige personeel te ontslaan. “Er was geen perspectief. Nul. Achteraf was dat een goede beslissing, want nu achttien maanden later zijn wij nog steeds gesloten.”

Uitbater Martijn Gerretsen zoekt personeel maar kan weinig perspectief bieden op heropening. (Foto: RTV Oost/Milan Keskin)

Hoe moet het nu verder met het nachtleven? Gerretsen heeft het antwoord niet. “Door het mislukken van ‘testen voor toegang’ en de enorme besmettingshaarden in nachtclubs, staan wij weer even onderaan de ladder. Dit gaat nog wel een paar maanden duren voordat wij weer open mogen.” Een gekke situatie, want aan de andere kant van De Brink mag er bij Café Persee gewoon binnen geproost worden. Huberts: “Het ene moment moet je de deuren gesloten houden en kun je het personeel eigenlijk niks bieden en het andere moment draai je driehonderd procent. Mede om deze onzekerheid is het personeelsprobleem ontstaan.”

Beperkt open

Volgens Gerritsen spelen sommige horecagelegenheden zelfs met het idee om enkel nog maar op de vrijdag, zaterdag en zondag open te gaan om zodoende personeel te besparen. “Het is een probleem dat echt landelijk speelt. Niemand weet niet waar hij of zij aan toe is en vist in dezelfde vijver. Gelukkig zitten wij met Grandcafé Samen en Hans met Persee nog aan de goede kant van de streep”, aldus Gerretsen.