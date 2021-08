Gezondheidsmonitor: Twente heeft meeste zware drinkers

In Twente is 10,4 procent van de volwassenen een zware drinker en in IJsselland wordt 8,9 procent van de volwassenen een zware drinker genoemd. Op basis van de cijfers van alle GGD'en is een kaart gemaakt met het aantal zware drinkers, zie hoe Overijssel zich verhoudt tot de rest van Nederland:

De cijfers komen uit een onderzoek, dat één keer in die vier jaar wordt uitgevoerd door het CBS, RIVM en de GGD'en. Ze kijken hoeveel mensen 'te veel' drinken. Maar wat is te veel? Dat hangt af van het aantal glazen alcohol dat iemand drinkt en het geslacht. Op basis daarvan becijferen de onderzoekers het aantal 'overmatige drinkers' en 'zware drinkers'.

Overmatige drinkers

Mannen die in een week meer dan 21 glazen alcohol drinken of vrouwen die veertien glazen per week nuttigen staan binnen dit onderzoek te boek als 'overmatige drinker'. In Twente, Friesland en Het Gooi is deze groep het grootst.

GGD, RIVM en CBS onderzochten drankgebruik (Foto: Foto ter illustratie, archief RTV Oost)

Zware drinkers

Zware drinkers hebben minimaal één keer per week een moment waarop ze flink bijschenken. Mensen die zes glazen of meer op één avond drinken vallen in deze categorie. In de regio Twente, Amsterdam en delen van Brabant is deze groep het grootst. In Flevoland wonen relatief de minste zware drinkers.

Meer drinken door Corona

Zo'n elf procent van de Nederlanders zegt in de coronacrisis meer alcohol te zijn gaan drinken vergelijken met de periode ervoor, concludeert het Trimbos Instituut op basis van cijfers van de GGD'en. Zorgelijk is volgens de organisatie dat zich in deze groep 'ook meer (beginnend) problematische drinkers bevinden'. Twintig procent laat juist vaker een drankje staan dan in de periode voor corona.

[image:]