Grote drukte in de konijnenopvang, speeddates als oplossing

In een grote, oude stal staan ruime hokken, allemaal bezet door een thuisloos konijntje. Vaak nog jong. “Mensen schaffen een konijn aan, vaak via een dierenwinkel, omdat het schattig is. Zonder te weten wat de verzorging inhoudt.”

En daar gaat het volgens Olde Monnikhof vaak mis. “Jonge konijntjes gaan als warme broodjes over de toonbank bij dierenwinkels, maar daar ontbreekt best vaak de informatie over wat een konijn eigenlijk nodig heeft.” Zeker sinds corona ziet ze meer konijnen binnenkomen. “Mensen hebben tijd over en vinden ze schattig, zonder over de lange termijn na te denken.”

Sinds drieënhalf jaar vangt Olde Monnikhof de knaagdieren op, maar het is niet haar eerste ‘dierenbaan’. Hiervoor werkte ze al vijftien jaar op de dierenambulance. “Ik kwam toen ook vaak bij een konijnenopvang in Oldenzaal, waar ze de beestjes ook via speeddates probeert een nieuw huisje te bieden.”

Haar eerste konijntje kreeg ze via activisten, die een konijn hadden gered bij een konijnenhouderij. “Dat konijntje had heel veel baby’s en daar moest ik toen een nieuw huisje voor zoeken. Zo ben ik er in gerold.” Dat heeft ze in een paar jaar uitgebouwd tot een een opvang met meerdere vrijwilligers die voor zoveel mogelijk beestjes een huisje probeert te vinden.

Speeddate

Dat is echter niet zo simpel als je zou denken. Het zijn gezelschapsdieren, dus ze alleen houden is eigenlijk niet de bedoeling. “Een mens kan een deel vervangen, maar ze hebben echt een maatje nodig.” Maar zo’n maatje haal je niet zomaar. “Je moet konijnen echt matchen naar elkaars karakter, zeker qua dominantie.”

En daarom heeft ze wat bedacht: “Wij houden speeddates of koppelvakanties voor konijnen, om de beste koppeltjes te vinden.” Hoe dat in zijn werk gaat? “Stel dat je al een konijn hebt en graag een tweede konijntje wil, kan je hem meenemen hiernaartoe en dan zoeken we samen een goede match.”

"Soms lijkt het liefde op het eerste gezicht, maar gaat het toch fout” Maaike Oude Monnikhof

De konijnen worden bij elkaar gezet, onder toezicht van de baasjes en Maaike. “We kijken hoe ze op elkaar reageren en dan laten we ze een paar uur met rust.” Want de eerste indruk zegt niet alles: “Soms lijkt het liefde op het eerste gezicht, maar gaat het later toch fout.”

Mocht het klikken kan het konijn uit de opvang mee naar huis, maar je kan er ook voor kiezen om je eigen konijntje even bij de opvang achter te laten. “Dan worden ze wat langer bij elkaar gezet en weten we zeker dat ze het goed met elkaar kunnen vinden.”

Grens bereikt

Met de opvang en de dates probeert ze de konijnen zo gelukkig mogelijk te houden. Toch zit er ook een grens aan de liefde en vooral de tijd die ze voor de beestjes heeft.

“Op dit moment is er een wachtrij van tientallen konijnen voor deze opvang”, verzucht ze. “Maar ik heb niet meer tijd en vooral geen ruimte om ze op te vangen.” Dat doet pijn, maar is wel het beste. “Mensen moeten bewuster omgaan met deze dieren, want de konijnenopvangcentra kunnen nog meer drukte gewoon niet aan.”