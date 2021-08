Johan (71) leidt je rond in nieuwe Oyfo Techniekmuseum: "Het is fascinerend"

Het techniekmuseum van Oyfo huist sinds een kleine maand in het Hazemeijer-pand in Hengelo. Niet alleen de locatie is nieuw: ook de collectie is verbreed. In onze zomerserie 'Zomer in Overijssel' namen we vandaag een kijkje in het vernieuwde museum. Verder kregen we een rondleiding door de Hengelose wijk Tuindorp en...