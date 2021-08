GGD in Twente heeft 650.000 prikken gezet, steeds meer vaccinatielocaties gaan dicht

De vaccinatielocatie in de Expo in Enschede (Foto: RTV Oost)

De vaccinatielocaties van GGD Twente zijn vanaf aankomende maandag niet meer elke dag geopend. Omdat het gros van de Twentenaren inmiddels gevaccineerd is, is het volgens de GGD niet meer nodig om dagelijks de deuren te openen. In Twente hebben ruim 650.000 mensen inmiddels een of twee prikken gehad van de GGD.

Steeds meer mensen in Twente zijn al volledig gevaccineerd, waardoor de GGD het aantal vaccinatielocaties terugschroeft. Eind juli ging de locatie in Oldenzaal al dicht. Aankomende zondag sluit de locatie in Markelo en vanaf maandag 6 september gaan de deuren in Almelo dicht. De vaccinatielocaties in Hengelo en Nijverdal sluiten op 26 september.

Alleen de vaccinatielocatie aan het Colosseum in Enschede, de grootste locatie in Twente, blijft tot nader bericht geopend. De locaties die nog in gebruik zijn, openen vanaf aankomende maandag wel minder vaak hun deuren. Een overzicht van de openingstijden is op ggdtwente.nl te vinden.

Prikken zonder Afspraak

Vanaf maandag is het ook mogelijk om op alle vaccinatielocaties in Twente langs te komen voor 'prikken zonder afspraak'. Tot op heden kan dat alleen in Enschede en Almelo, maar dat verandert dus. Bij prikken zonder afspraak kunnen mensen langskomen om een vaccinatie te halen, zonder dat ze daar vooraf een afspraak voor hoeven te maken.

Overigens zijn in heel Twente veel meer dan 650.000 prikken gezet, omdat ook ziekenhuizen, huisartsen, en verpleeg- en verzorgingstehuizen zelf gevaccineerd hebben.