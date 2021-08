GA Eagles opent jacht op handhaving in Eredivisie: "Benieuwd in welk tijdsbestek we echt competitief zijn"

Trainer Kees van Wonderen over de metamorfose van promovendus Go Ahead Eagles: "De selectie is verder dan een jaar geleden"

Go Ahead Eagles opent morgenavond het nieuwe Eredivisieseizoen met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Voor de Deventenaren begint dan de jacht op handhaving, want dat is het doel van de promovendus.

"We hebben er sowieso heel veel zin in om ons in de Eredivisie te gaat meten op het hoogste niveau", blikt trainer Kees van Wonderen vooruit. "Ik ben heel benieuwd in welk tijdsbestek wij echt competitief gaan zijn aan veel ploegen in de Eredivisie. Vorig jaar hadden we ook een aanloop nodig om te wennen aan het niveau en te wennen aan elkaar. Dat is gelukt, want we zijn gaan groeien en ons beter gaan manifesteren. Ik denk en hoop dat we dat nu weer gaan doen."

Van Wonderen vindt dat de voorbereiding wat rommelig is verlopen, vanwege een aantal blessures en spelers die pas laat aansloten. "Je wilt graag met de eerste wedstrijd al op je best zijn, maar daarvoor hebben we nog wel een aantal weken nodig, ben ik bang."

Verder dan een jaar geleden

Toch constateerde de coach in de laatste oefenwedstrijd tegen het Belgische Deinze (2-0 winst) dat Go Ahead Eagles al verder is dan vorig seizoen rond deze tijd: "Er zitten al veel meer automatismes in, veel meer voetbal, veel meer rust en veel meer bedoeling in wat we willen. En dat moet ook. Je gaat naar een hoger niveau, dus de meetlat ligt ook hoger. Maar dat is wel mooi om te zien. "

Brouwers kan deel spelen

Luuk Brouwers, die een groot deel van de voorbereiding miste vanwege een blessure aan zijn bovenlichaam, kan een gedeelte van de wedstrijd spelen. Van Wonderen laat in het midden of de middenvelder gaat starten of zal invallen. Verdediger Joris Kramer is nog niet wedstrijdfit en verder ontbreken de langdurig geblesseerden Sam Crowther en Frank Ross. Ogechika Heil, die in de oefenduels nog niet in actie kwam vanwege een blessure, maakt wel deel uit van de wedstrijdselectie.

Aanvoerdersband

Bas Kuipers draagt voorlopig de aanvoerdersband bij Go Ahead Eagles, maar Van Wonderen gaat over een paar weken pas een definitieve aanvoerder aanwijzen. "Op dit moment hebben we nog geen compleet beeld van hoe de selectie ervoor staat, dus we daar gaan we nog geen voorschot op nemen. En ik vind het ook belangrijk dat het besluit gedragen wordt vanuit de groep."

De wedstrijd in de Adelaarshorst begint vrijdag om 20.00 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.