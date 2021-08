'Opstandeling' René Beunders doet aangifte tegen college Enschede

Beunders, voorzitter van Social Hart Enschede, is al langer in conflict met de gemeente. Het BNNVARA-programma 'Opstandelingen' besteedde aandacht aan de ruzie, waarna de relatie nog meer onder druk kwam te staan.

Smaad en laster

Zo plofte er in augustus van vorig jaar een officiële waarschuwingsbrief op de mat van Beunders, omdat hij ambtenaren respectloos zou hebben behandeld. Ook deed de gemeente aangifte van smaad en laster.

Beunders was ontdaan door de beschuldiging en diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die stelde hem later in het gelijk; de gemeente had onjuist gehandeld.

Naast smaad doet de Enschedeër aangifte van:

Het plegen van een onrechtmatige daad,

Valsheid in geschrifte,

Het doen van een valse aangifte,

Het plegen van een ambtsmisdrijf.

De valsheid van geschrifte zit volgens Beunders onder meer in de waarschuwingsbrief en aangifte tegen hem. "Die zijn allebei niet gebaseerd op feiten. De burgemeester - een gepromoveerd jurist - zou dit moeten weten."

Reactie gemeente

Ton Kamp, woordvoerder van de burgemeester: "Ik kan er moeilijk inhoudelijk op reageren, omdat ik de aangifte niet heb ontvangen." Kamp er 'via de media' over gehoord. "Wij wachten af wat er uitkomt, maar ik herken het college niet in deze aangifte."