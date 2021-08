'Hoger onderwijs open zonder anderhalve meter afstand houden'

Ondanks het loslaten van de anderhalve meter afstand houden, zullen andere coronaregels wel blijven gelden. Het is echter nog niet duidelijk welke regels blijven gelden. Dit wordt tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekendgemaakt.

Enige versoepeling?

In de afgelopen anderhalf jaar kregen studenten voornamelijk les via afstandsonderwijs. Hierbij konden het merendeel van de studenten een dag per week naar de hogeschool of universiteit om fysiek les te volgen.

De verwachting is dat de versoepeling in het hoger onderwijs de enige is die het kabinet zal gaan aankondigen. Het aantal coronabesmettingen schommelt deze week rond de 2400 per dag.