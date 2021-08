Bodhi Bos (19) uit IJsselmuiden doet mee met het WK freestyle voetbal: "Wil de beste van de wereld worden"

Op de kop staan met een bal balancerend op je voetzool. Voor Bodhi Bos is het inmiddels een koud kunstje. Dag in dag uit traint 'ie zich een ongeluk om de beste freestyler van de wereld te worden. Dit weekend reist hij af naar Praag voor het WK. "Je moet er puur voor gaan. Want ik geloof erin dat je alles kunt bereiken wat je wilt."

Zoals zoveel jongens begon hij ooit met 'gewoon' voetbal. "Ik voetbalde bij IJVV IJsselmuiden. Dat vond ik al hartstikke leuk. Totdat ik freestyle-voetbal ontdekte. Dat wilde ik zo graag doen." Steeds opnieuw daagde Bodhi zichzelf uit om dat ene trucje onder de knie te krijgen. "Toen begon de passie te ontstaan."

Zes uur trainen

Sinds een jaar of twee merkt Bodhi dat hij talent heeft. "Toen zat er een stijgende lijn in en begon het echt beter te gaan." De 19-jarige werkt ongekend hard om z'n dromen waar te maken. "Ik train soms wel drie keer op een dag en dan vijf tot zes uur in totaal." Zelf noemt 'ie het ook wel een beetje extreem. "Maar ik vind het zo leuk en ik wil zo graag de beste worden. Ik heb de energie ervoor, dus als het nu kan doe ik het gewoon."

In de loods tegenover z'n huis gebeurt het allemaal. "De dojo waar ik altijd ben", zegt 'ie daarover. Op die plek kan hij ongestoord oefenen. Want het is niet de bedoeling dat de bal hem tijdens een truc ontglipt. Opperste concentratie is nodig om de controle te houden. "Het is multitasken."

Uiteindelijk wil hij van freestyle voetbal z'n werk maken. "Dat is wel lastig, want je moet commercieel heel sterk zijn. Ik heb nu wel een agency", vertelt Bodhi. Maar de miljoenen die voetballers bij topclubs binnen harken, daar rekent hij niet op. "Het is nu nog een underground sport. Maar ik hoop dat het de komende jaren wat meer opkomend wordt."

Super Ball

Van 15 tot en met 21 augustus staat de Super Ball op het programma. Het jaarlijkse WK waar Bodhi de strijd aan gaat met andere internationale freestylers. "Er zijn vier verschillende competities. Het is een open WK dus iedereen kan meedoen. Ik doe mee aan twee competities. De Iron Man (voor beste conditie) en The Battles." Die tweede categorie is het meest prestigieus. Daarin wordt in een onderling duel uitgemaakt wie de beste is. Bij winst mag je een ronde verder. Het eindstation? De allesbeslissende finale.

De concurrentie komt uit eigen land, want vorig jaar won Jesse Marlet uit Amersfoort The Battles. Maar er is meer in het leven dan winnen, vindt Bodhi. "Mijn WK is geslaagd als ik een heel leuke week heb gehad en plezier heb gemaakt."