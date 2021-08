Jumbo Nederland steunt Lars in 'nagellak-discussie': "Je mag zijn wie je bent"

Het bestuur in Veghel heeft overigens weinig te zeggen in deze kwestie, laat Jumbo Supermarkten weten in een persbericht. "Jumbo Glanerbrug is een franchise vestiging en heeft een eigen HR beleid."

Desondanks kiezen ze de kant van Lars. "Bij Jumbo vinden we dat we van en voor iedereen zijn en ons beleid is gericht op gelijke behandeling van iedereen. Alle medewerkers moeten zich bij ons thuis kunnen voelen, waarbij je als medewerker mag zijn wie je bent. We betreuren dan ook de ontstane situatie."

Lars schaart zich vol trots onder de LHBTIQ+ gemeenschap. Zijn groene haar en nagels zijn een uiting van die trots. "Anderhalve maand geleden is hij naar de bedrijfsleider van de Jumbo gestapt met de vraag of hij zijn haar groen mocht verven", vertelt de moeder van Lars. "Dat was geen probleem, zolang het maar representatief zou blijven."

Gesprek met bedrijfsleider

Niet veel later besloot hij ook zijn nagels te lakken. "Ik kreeg veel positieve opmerkingen van klanten", vertelt Lars. Tot het moment dat er een klacht binnenkwam. Lars moest zich melden bij de bedrijfsleider. In het gesprek dat volgde, kreeg Lars de vraag of hij de nagellak wil weghalen, aldus de achttienjarige.

In een reactie stelt een plaatsvervangend bedrijfsleider van de Jumbo in Glanerbrug dat hij de situatie kent, maar niet de aangewezen persoon is om er iets over te zeggen. De eigenaar, Radjen Lochan, is een dag vrij.

Ook bij een andere vestiging van de Jumbo in Enschede is Lochan niet aanwezig. Op een terugbelverzoek dat daar voor hem is neergelegd, heeft hij nog niet gereageerd.