Man (41) die woning pedo-activist Marthijn binnenstormde, had zich dagenlang in tuin verstopt

Een 41-jarige Spakenburger had zich dagenlang verstopt in de tuin van pedo-activist Marthijn, voordat hij met een mes de Hengelose woning binnenstormde. Dat bleek vandaag tijdens een zitting tegen de man. Tegen de verdachte is een half jaar cel geëist waarvan de helft voorwaardelijk.

De 41-jarige rende in de woning meteen naar de slaapkamer van Uittenbogaard. Die wist hij zonder moeite te vinden omdat hij de bewoners vanuit de tuin had geobserveerd.

'Ik ga jullie vermoorden'

Volgens de oud-voorzitter van de pedofielenvereniging riep de verdachte "Ik maak jullie af, ik ga jullie vermoorden", maar dat bestreed de Spakenburger voor de rechtbank. Volgens hem ging hij alleen heel dicht op Uittenbogaard staan en keek hij hem doordringend aan.

Daar kwam een einde aan toen de levenspartner van de belaagde bewoner op hem afkwam met een slagvoorwerp. Daarmee werd het mes uit zijn handen geslagen en koos hij het hazenpad, aldus de 41-jarige. Op zijn vlucht had hij wel geroepen dat hij hen wat aan zou doen. "Ik ben er niet heengegaan om die lui dood te maken. Voor hen ga ik echt niet twintig jaar de cel in."

Op oorlogspad

De Spakenburger is sinds zo'n jaar of drie, na het zien van een schokkende documentaire over gruwelijk kindermisbruik, op oorlogspad tegen pedofielen. Op het internet speurt hij naar kindermisbruikers en probeert hun gegevens te achterhalen.

Waarom de verdachte de de Hengelose woning binnendrong? Hij werd getriggerd door artikelen in de media over de vondst van een ingerichte kinderslaapkamer en dildo's in de woning van Uittenbogaard. "Ik wilde rust in mijn hoofd en zorgen dat hij 's nacht slecht zou slapen."

Bang voor de gevangenis is de 41-jarige niet. Hij vertelde de rechtbank dat hij al acht gedwongen opnames in psychiatrische klinieken achter de rug had. Volgens de man heeft hij last van bipolariteit en een manisch-depressieve stoornis. Die heeft hij met goed eten, slapen en Omega 3 pillen onder controle, aldus de man.