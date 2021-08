Lars (18) uit Glanerbrug gaat na conflict aan de slag bij Coop: "Daar gaat het niet om nagellak"

Lars heeft een goed gesprek gehad bij een andere supermarkt in Glanerbrug (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Hij zag zijn gezicht, en gelakte nagels, gisteren terug in de regionale en landelijke media. Op televisie, radio en in de kranten ging en gaat het over de 18-jarige Lars ten Caat uit Glanerbrug, die de discussie rond inclusiviteit een flinke impuls gaf met een duidelijk statement: als ik niet bij Jumbo mag werken omdat ik mijn nagels lak, dan werk ik liever ergens anders. Bij supermarkt Coop is Lars meer dan welkom. Vanmorgen ging hij er al op gesprek en met succes.

Het gesprek is uitstekend verlopen, vertelt de 18-jarige student na afloop. "Ik heb een formulier gekregen dat ik nog moet invullen, maar ik ben daar wel aangenomen."

Goed nieuws voor Lars, die als student toch graag een bijbaan wil hebben. "Maar daar maakt het [zijn gelakte nagels, red.] niet uit. Het gaat er niet om de nagellak." Lars krijgt bij de Coöp dus wat hij zo graag wil: hij kan helemaal als zichzelf achter de kassa.

Reacties op social media

Op Twitter is Lars één van de trending topics in Nederland. De reacties op het platform zijn wisselend, maar Lars kan er vooral op steun rekenen. Toch zijn er ook mensen zijn die vinden dat 'de wereld niet om Lars draait' en zich best wel een beetje mag aanpassen.

'Overweldigend' noemt Lars de media-aandacht en het aantal reacties dat hij heeft gekregen. "Heel veel positiviteit. Dat is superfijn."

Nog steeds een probleem

Vanavond schuift Lars aan bij de talkshow van Humberto Tan. Het is het laatste media-optreden van de Glanerbrugger, die gisteren al veel aandacht kreeg. Hij ziet het optreden bij Humberto vanavond als een kans, om nog een keer aandacht te vragen voor het probleem dat lang niet iedereen overal wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.

"En niet om Jumbo te beschadigen", zegt Lars, verwijzend naar het conflict met zijn voormalige werkgever. Daar is het hem niet om te doen. "Ik wil laten zien dat inclusiviteit nog steeds een probleem is in Nederland."

Ik heb niets meer gehoord van de Jumbo, maar dat had ik ook niet verwacht Lars ten Caat

Gisteren liet Jumbo Nederland in een verklaring weten dat Lars bij Jumbo gewoon met groen gelakte nagels achter de kassa gaat zitten. Maar óók dat Jumbo Glanerbrug een franchisevestiging is met een eigen HR-beleid. Van de Jumbo in Glanerbrug heeft Lars na die verklaring niets gehoord. "Dat had ik ook niet verwacht."

Het management lijkt wel te zijn geschrokken van de aandacht. Op de Facebookpagina van de vestiging worden nog steeds negatieve reacties geplaatst en op Google zijn de contactgegevens van de vestiging verwijderd. Op vragen van RTV Oost reageerde de plaatsvervangend bedrijfsleider al dat hij niet de aangewezen persoon was om iets over het conflict te zeggen. De eigenaar, Radjen Lochan, is niet bereikbaar.

COC Twente/Achterhoek

Voorzitter Freerk Jager van COC Twente/Achterhoek vindt het goed dat er aandacht aan deze zaak wordt besteed. "Aandacht aan de bekrompen houding ten opzichte van seksuele en genderdiversiteit van de manager van Jumbo Glanerbrug."

"Treurig dat hij zich verdedigt met de woorden dat Glanerbrug er niet aan toe is en Lars moeten worden beschermd."

Explosie

Besloten is om morgen met een kleine groep van COC Twente/Achterhoek naar Glanerbrug te gaan. "Om met de mensen te praten. Het gaat ons niet om naamsbekendheid voor ons, maar puur om het gesprek."

Jager heeft al heel veel reacties gehad op de kwestie. "Het explodeerde gelijk op de sociale media. Er waren merendeels steunbetuigingen voor Lars, maar er zijn ook mensen die de houding van de Jumbo begrijpen."