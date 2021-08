Topdrukte in Deventer: "Ineens verscheen Lionel Messi met ons shirt voor de voetbalfans"

Het T-shirt dat Lionel Messi aanhad in Parijs is ontworpen in Deventer (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Het is even alle hens aan dek bij State of Football in Deventer. Het bedrijf ontwikkelt en produceert merchandise voor bekende topclubs. Ook voor de Franse topclub Paris Saint-Germain, de nieuwe werkgever van stervoetballer Lionel Messi. Toen de uit FC Barcelona overgekomen speler voor de uitzinnige fans in Parijs verscheen in een T-shirt met de tekst 'Ici, c'est Paris', wisten ze in Deventer niet wat ze zagen.

'Ici, c'est Paris', dat is de leus van de fans van Paris Saint-Germain. In Deventer was bedacht om die leus te verwerken in een shirtontwerp voor de merchandise rondom Messi. Commercieel manager Ted Bakker was dan ook aangenaam verrast toen de voetballer ook daadwerkelijk in dat shirt voor de Parijzenaren verscheen.

"Ik wist van tevoren niet dat Messi dit T-shirt zou aantrekken", legt Bakker. "Daarna was er meteen veel vraag naar."

Transfer

De grafisch vormgevers bij State of Football hebben het razend druk. Want zodra een bekende speler van de ene naar de andere voetbalclub verhuist, kan het bedrijf dat de merchandise verzorgt voor clubs als Paris-Saint Germain, Liverpool, FC Barcelona, Ajax, Feyenoord en PSV aan de bak.

En nu buigt iedereen zich dus over de nieuwe merchandise voor Lionel Messi. De Argentijnse profvoetballer gaat na 21 jaar bij FC Barcelona beginnen aan een nieuw avontuur in de Franse hoofdstad.

Eiffeltoren

Een van de ontwerpers zit achter zijn computer en is bezig met een het ontwerp van een donkerblauw T-shirt met daarop rugnummer 30, de naam Messi en een impressie van de Eiffeltoren.

Hij zit geconcentreerd te werken, maar kan wel uitleggen dat hij twee schermen open heeft staan. Op het ene scherm werkt hij aan het shirt, op het andere scherm staat de webshop van de voetbalclub uit Parijs.

We mogen niks zeggen en vaak beginnen we met ontwerpen onder de radar Ted Bakker, commercieel manager

Goedgekeurde ontwerpen komen daar binnen de kortste keren op te staan. "Dit proces gaat heel snel. Ik zie dat de maat XS al is uitverkocht. En dat terwijl de T-shirts nog moeten worden geproduceerd. De klanten krijgen ze waarschijnlijk pas in september."

Boeteclausule

"Vaak horen we kort van tevoren wel wat er staat te gebeuren", zegt Ted Bakker. Maar iedereen die werkt bij het bedrijf heeft ook wel 'iets' met voetbal. Tijdens de transferperiode letten ze daarom goed op. "Nu was wel duidelijk dat Messi naar PSG zou vertrekken, ook omdat er bijna geen club was die Messi kon betalen."

Als een topclub wil dat er al merchandise te koop is vlak na de presentatie van een speler, dan krijgen ze in Deventer een seintje. "Op straffe van hoge boetes beginnen wij dan al onder de radar aan de eerste ontwerpen." Uiteindelijk willen de fans natuurlijk zo snel mogelijk rondlopen in een shirt met daarop de naam van hun favoriete speler.