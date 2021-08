Pasveer en Weghorst in eerste voorselectie Louis van Gaal, Van den Berg en Oosterwolde bij Jong Oranje

Remko Pasveer is één van de opvallende namen in de eerste voorselectie van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. De doelman uit Hengelo is één van de vier doelmannen. Ook Wout Weghorst uit Borne zit in de voorlopige groep van de nieuwe keuzeheer.

De 37-jarige Pasveer is komend seizoen waarschijnlijk de tweede doelman achter Maarten Stekelenburg bij Ajax, maar laatstgenoemde heeft bedankt voor Oranje. Pasveer keepte de meeste duels in de voorbereiding en Stekelenburg kwam nog niet in actie na het EK, waar hij de eerste doelman was. Andere opvallende namen zijn die van Tyrell Malacia van Feyenoord en Devyne Rensch van Ajax. Beiden zitten voor het eerst in de voorselectie. Ook Joël Drommel, die deze zomer overstapte van FC Twente naar PSV zit in de selectie. Vrijdag 27 augustus wordt de definitieve selectie bekend.

Tien interlands

Weghorst maakte in 2018 zijn debuut onder Ronald Koeman bij Oranje. Hij bleef lange tijd op vier interlands staan. Frank de Boer liet hem in eerste instantie steeds links liggen in zijn definitieve selecties, maar kort voor het EK van afgelopen zomer werd hij ineens basisspeler en op het eindtoernooi begon hij de eerste twee duels in de basis en viel hij in de andere twee in. De teller staat nu op tien interlands en daarin scoorde Weghorst twee keer.

Programma Oranje

Nederland speelt begin september drie WK-kwalificatiewedstrijden. Woensdag 1 september is Noorwegen de tegenstander in Oslo, drie dagen later komt Montenegro naar Eindhoven en weer drie dagen later is koploper Turkije de tegenstander in Amsterdam. Nederland is tweede met een punt achterstand op Turkije (6 om 7). Ook Montenegro en Noorwegen hebben 6 punten.

Jong Oranje

Sepp van den Berg ui Zwolle en Jayden Oosterwolde van FC Twente zijn voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. Ze zitten in een 32-koppige groep van coach Erwin van de Looi. Andere bekende naam is die van Jay Gorter. De doelman ging deze zomer van Go Ahead Eagles naar Ajax. Ook Immanuel Pherai, die vorig jaar bij PEC Zwolle speelde, zit bij de groep. Jong Oranje begint aan een nieuwe cyclus en daardoor zitten er liefst 22 spelers in de voorselectie die nog niet eerder werden opgeroepen. Dinsdag 7 september is Jong Moldavië in Deventer de eerste tegenstander in de EK-kwalificatie. Ook hier wordt de definitieve groep van 23 spelers op 27 augustus bekend.