Heracles zonder Blaswich, Azzaoui en Rente bij seizoenstart tegen PSV, Bucker onder de lat

Het wordt voor Bucker pas zijn derde wedstrijd in de Eredivisie. Vorig jaar maakte hij twee keer zijn opwachting. Blaswich is de opvolger van Robin Pröpper als aanvoerder van de Almelose ploeg, bij zijn afwezigheid morgen draagt Mats Knoester de band. Trainer Frank Wormuth weet dat Heracles de underdog is, maar ziet kansen. "We spelen thuis en we hebben vorig jaar met 1-1 gelijkgespeeld. Natuurlijk is het niet waarschijnlijk dat we van favorieten als PSV winnen, ook niet thuis. Maar een kans heb je in voetbal altijd."

Tussen plek zes en tien

Wormuth vindt het nog lastig om in te schatten waar zijn ploeg staat. "De laatste zes jaar is Heracles altijd tussen plek zes en tien geëindigd. Dan kan ik nu niet zeggen, we kijken naar plek 14. Maar aan de andere kant moeten we goed beginnen. Na ongeveer tien wedstrijden heb ik een idee over de Eredivisie van dit seizoen en ook over mijn eigen ploeg."

Radio Oost

Het duel tussen Heracles Almelo en PSV begint morgenavond om 18.45 uur en is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.