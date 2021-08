Jan van Halst doet mee aan nieuwe seizoen Expeditie Robinson

Jan van Halst, oud-commercieel directeur van FC Twente, doet mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. "Eindelijk mag ik het vertellen", reageert Van Halst. In het programma probeert een groep kandidaten te overleven op een onbewoond eiland.

Het survivalprogramma dat bij RTL4 wordt uitgezonden, is dit jaar in Kroatië opgenomen en telt twee afleveringen per week.

Smoesjes

Van Halst, tegenwoordig analyticus bij Ziggo Sport, is blij dat het hoge woord eruit is. "Tegen velen moest ik voor deze zomer een smoesje verzinnen waar ik heen ging en hoe het kwam dat ik opeens onbereikbaar was."

Zo zei de oud-directeur en -voetballer dat hij spelers ging scouten in Oost-Europa en dat zijn mobiel stuk was gegaan. Tot zijn verbazing trapten veel mensen erin.

"Dan begon ik snel over een ander onderwerp. En dan keken ze me even raar aan. Maar nu snappen ze waarom", vertelt Van Halst.

Voorbereiding

Voordat de opnames begonnen, was de oud-voetballer al flink aan het voorbereiden. "Ik heb cursussen gevolgd hoe je knopen moest leggen, vuur moest maken in de wildernis, vissen fileren en hutten moest maken", schrijft Van Halst op LinkedIn.

Ook nam hij een personal coach in de arm om fit te worden en oefende hij met weinig eten op een dag. "Als je iets wilt bereiken, zit tachtig procent van de tijd in de voorbereiding. De overige twintig procent is de wedstrijd zelf."

Gelukkig

Of die voorbereiding zijn vruchten heeft afgeworpen zien we vanaf eind augustus. "Ik had vier doelen. De ultieme voorbereiding hebben, niet in de eerste ronde eruit, de samensmelting halen en relevant zijn."

Welke hij daarvan heeft gehaald, is nog even afwachten. "Ik kan wel zeggen dat het proces, de reis en voorbereiding me al gelukkig maakte. Weer ouderwets focussen."

Naast Van Halst zijn nog twee andere kandidaten aangekondigd. Ook cabaretier Stefano Keizers en actrice Jasmine Sendar doen mee.