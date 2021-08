Koeien in Delden luisteren tijdens massage naar Bach: "Ze zijn in topvorm"

Wagyu-boerin

"Als je er heel veel mee bezig bent, dan krijg je er ook heel veel voor terug." Onder dat motto werken Romee Nijhof en haar ouders als Wagyu-boeren in Delden. Wagyu is een Japans runderras, dat bekend is vanwege het zeer exclusieve en smakelijke rundvlees.

De koeien worden dan ook op Japanse wijze verzorgd. "Onze koeien worden elke ochtend gemasseerd, luisteren naar klassieke muziek en krijgen bier over het hooi heen. Dat is best bijzonder, er zijn maar enkele bedrijven in Nederland die dat doen", vertelt Romee.

Hoe dat masseren van een koe werkt, zie je in de video:

Monumententour door Delden

Presentator Daniël kreeg van Ben Visschedijk, de jongste stadgids van Delden, een monumententour door de stad. "Mijn passie is toch dat ik geboren en getogen Deldenaar ben. Ik heb jarenlang de verhalen van kennissen en familieleden als een soort spons opgenomen. Ik vind het fantastisch om oude verhalen te mogen vertellen", vertelt Ben.

De tour begon bij het 'pronkstuk' van Delden:

Terug naar het oude boerenleven

Bij de Wendezoele in Delden waan je je weer even helemaal in de vorige eeuw. Bij de museumboerderij wordt het boerenleven tussen 1900 en 1960 nagebootst. Spinnen, vlas trekken en weven: alles gebeurt hier op de manier zoals het decennia geleden ging.

Verslaggever Rutger leerde weven, maar of dat zo'n succes was?