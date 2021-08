GA Eagles vergeet zichzelf te belonen met een treffer en verliest bij rentree in Eredivisie van Heerenveen

De wedstrijd kende een vervelend begin voor Go Ahead, want al na zeven minuten kwam sc Heerenveen enigszins gelukkig op voorsprong. Tibor Halilovic schoot van afstand, Boyd Lucassen raakte de bal en die vloog daardoor buiten bereik van Warner Hahn het doel in. Twee minuten later was Lucassen zelf dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Erwin Mulder hield de bal met zijn voeten uit het doel.

Hahn was kansloos bij de 0-1 (Foto: Orange Pictures)

Meeste kansen Heerenveen

Henk Veerman probeerde het met een fraai schot, maar dat ging net over. Ook Arjen van der Heide was kansrijk, Hahn en kort daarna Gerrit Nauber hielden de bal uit het doel. Tien minuten voor rust probeerde Dresevic het opnieuw van afstand, dit keer uit een vrije trap. Hahn wist zijn inzet nu wel te stoppen. Kort voor rust schoot Van der Heide net over. Aan de andere kant bracht Mulder redding op een kopbal van Martijn Berden.

Hahn belangrijk

Kort na rust was Hahn erg belangrijk met een knappe redding met zijn voeten op een inzet van Halilovic. Even later ging een inzet van Van Bergen via Justin Bakker over. Daarna was het Go Ahead Eagles dat iets gevaarlijker werd. Eerste schoot Isac Lidberg hoog over en daarna ging een inzet van Philippe Rommens naast.

Invallers GA Eagles gevaarlijk

Na driekwart wedstrijd bracht Van Wonderen Marc Cardona en Giannis Botos en het duo was direct gevaarlijk. De Spaanse aanvaller vond de Griekse middenvelder en die schoot naast het doel van de Friezen. Aan de andere kant vloog een schot van Rodney Kongolo net over.

Cardona raakt de lat

Go Ahead bleef jagen op de gelijkmaker en ook Jacob Mulenga en Ogechika Heil mochten hun opwachting maken. Botos was een klein kwartier voor het einde opnieuw gevaarlijk, maar Mulder keerde zijn schot. Dat lukte hem daarna niet op een uithaal van Cardona, maar zijn knal eindigde op de lat. Kort voor het einde was hij opnieuw gevaarlijk, maar dit keer eindigde zijn schot op een paar Friese benen. In blessuretijd was Mulenga dichtbij met een hard schot uit een hoekschop, maar dat vloog over en dus ging de winst naar Heerenveen.

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen 0-1

0-1 Halilovic (7)

Arbiter: Blom

Geel: geen

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Rommens, Brouwers (Botos/67); Berden (Cardona/67), Lidberg (Mulenga/73), Oratmangoen (Heil/74).

sc Heerenveen: Mulder; Van Ewijk, Van Beek, Dresevic, Kaib; Kongolo, Halilovic (De Jong/73), J. Veerman; Van Bergen, H. Veerman (Hajal/89), Van der Heide (Stevanovic/67).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead Eagles.