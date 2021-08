'Magische beelden' Giethoorn en Weerribben-Wieden op Franse televisie

Op woensdag 14 april maakte de Franse tv-ploeg een dag lang opnames in de Weerribben-Wieden. In alle vroegte gingen ze op pad met Nationaal Park-directeur Harold Viscaal en met beheerder van bezoekerscentrum De Wieden, Bernadette Haverkort.

Volgens Viscaal is het geweldige, gratis promotie: ''Dat zo'n grote Franse zender een reportage uitzendt over dit gebied, is fantastisch. Die ochtend hing de mist over het water, je zag de ochtenddauw op het gras. Dat beeld is magisch.’’

De opnames begonnen bij Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster. (Foto: Beeld uit Franse Reportage)

Per boot

In Giethoorn vindt het meeste verkeer nog steeds plaats over het water, iets wat al vanaf het begin wordt gedaan. Het was namelijk een nederzetting van veenontginners. Om turf te kunnen vervoeren, werden er vaarten en sloten gegraven. Tegenwoordig is het pittoreske waterdorp één van de bekendste toeristische trekpleisters van Nederland.

De tv-ploeg uit Frankrijk stapte in de boot bij Henk Wildeboer, die één van de twee laatste punterwerven van Giethoorn in stand houdt. Henk Doze van Museum 't Olde Maat Uus nam de Fransen op zijn beurt mee terug in de tijd en liet zien hoe vroeger werd geleefd. Vanzelfsprekend mag daarbij het eeuwenoude ambacht van het snijden van riet en leggen van rieten daken niet ontbreken.

'Het lijkt wel een sprookje'

De Vlaams sprekende reporter/cameraman Nick Resmann legde uit hoe hij en zijn collega in Giethoorn terechtkwamen: ''Gevonden via internet. We waren op zoek naar plekken die atypisch of juist typisch zijn voor hoe het vroeger was. In ons journaal hechten we waarde aan die tradities.''

Journalist Sébastien Hembert verzorgde het verslag en had alleen maar lovende woorden voor wat hij zag. ''Het is magisch, het lijkt wel een sprookje. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan! Het is prachtig. Ik heb het gevoel dat de mensen die hier wonen, echt houden van hun omgeving.''

Bekijk hier de beelden die zijn uitgezonden op de Franse televisie