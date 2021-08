De 'nagellak-discussie' komt transvrouw Daphne bekend voor: "Toch is Glanerbrug er wél klaar voor"

Lars (18) kreeg deze week te horen dat hij niet met nagellak op achter de kassa van de Jumbo mocht zitten. Hij nam ontslag en deed zijn verhaal in de media. Honderden mensen spraken hun steun uit, onder wie Daphne uit Enschede.

Vrienden verloren

"Ik werk al dertig jaar als accountant, met onder meer klanten in Glanerbrug", vertelt ze. Sinds haar coming out merkt ze dat veel relaties veranderen, met enkele bizarre voorbeelden. "Zo was één van mijn klanten uit Glanerbrug een goede vriend. Tenminste, tot ik vorig jaar juni uit de kast kwam."

Mensen gaan je opeens dingen uitleggen die je al lang weet Daphne

Het was een merkwaardig moment, toen Daphne voor het eerst als vrouw met deze vriend/klant in gesprek ging. "Hij zei: je mag wel voor me blijven werken, maar ik wil niet met je gezien worden. Ik neem jou niet mee naar de bank in vrouwenkleding. Je trekt toch geen vrouwenkleding aan?"

Die opmerking kwam keihard binnen. Toch verlopen dit soort gesprekken meestal anders, legt ze uit. "Mensen zeggen bijna nooit dat ze zélf moeite met je hebben. Ze zeggen meestal: 'andere mensen hebben er moeite mee'. Precies zoals bij Lars het geval was, toen de eigenaar van de supermarkt zei dat klanten moeite hadden met zijn nagellak."

"Ik merk ook dat mensen opeens dingen gaan uitleggen die je al lang weet", vervolgt ze. "Een voorbeeld. Er is een hypotheekverstrekker waar ik al tien jaar zaken mee doe. Maar toen ik voor het eerst als vrouw langskwam, gingen ze me opeens uitleggen hoe een procedure werkte. Ik zei: 'Dat weet ik, ik heb dit al vijftien keer gedaan.' Waarop hij zei: 'Ja, maar nu ben je een vrouw'."

"Toch is Glanerbrug wél klaar voor jongens met nagellak", zegt ze stellig. "Er is een minderheid die nadrukkelijk aanwezig is en het afkeurt. Maar ik kom zó vaak in Glanerbrug, waar veel mensen zijn die mij zowel vóór als na mijn operatie kennen. En de grote meerderheid steunt me."

'Ook ik heb vooroordelen'

"Ook ik heb vooroordelen", bekent Daphne. "Zo liep ik laatst met mijn dochter door een kringloopwinkel, toen een jongeman achter ons aanliep. Ik was op mijn hoede, tot hij mij plotseling heel positief aansprak. Hij zei: 'wat goed dat je jezelf bent!' Dat soort voorbeelden maak ik vaak mee."

"Wat ik tegen Lars zou willen zeggen? Laat je niet inbinden. Ik ben nu 53 en heb jarenlang een rol moeten spelen. Laat je niet inkorten, maar wees jezelf."

De straat op

Zaterdag gaat Daphne de straat op in Glanerbrug om te praten met inwoners om te praten over genderneutraliteit. De reacties zijn overwegend positief.