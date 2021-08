Versoepelingen coronamaatregelen opluchting voor studenten

Het kabinet laat de meeste coronabeperkingen voor het hoger onderwijs en het MBO vervallen. Gewoon onderwijs in de collegezalen is in het nieuwe schooljaar weer mogelijk. Een grote opluchting voor studenten, al zijn er ook enkelingen die daardoor juist meer risico lopen.

Door de coronamaatregelen en onderwijs op afstand was het voor veel studenten een zware tijd. Weinig of geen sociale contacten en onderwijs via een beeldscherm. Het is voor het welzijn van de studenten goed nieuws dat dit allemaal misschien verleden tijd is, zegt Jolien Popmeijer, expert studentenwelzijn van hogeschool Windesheim. "Uit onderzoek blijkt dat door de coronamaatregelen bij veel studenten al bestaande psychische problemen verergerd zijn. We zagen vereenzaming, veel stress en een gevoel van uitzichtloosheid omdat niemand wist hoe lang het allemaal nog zou gaan duren. Daarom zou het terugkeren naar normaal onderwijs zeer goed nieuws zijn."

Kira Drost beaamt dit. Ze studeerde dit jaar af als pedagogisch wetenschapper, en wil volgend schooljaar aan haar master beginnen. "Het was zwaar. Ik moest mijn scriptie en mijn stage op afstand doen. Als je dan voor de klas moet staan, is dat behoorlijk lastig."

Volgens Drost waren haar sociale contacten zeer minimaal. "Alleen met de mensen die me zeer na staan heb ik contact kunnen houden."

Vaccinatie

Niet voor alle studenten is het afschalen of zelfs opheffen van de coronamaatregelen goed nieuws. Enkelen van hen kunnen vanwege medische redenen niet gevaccineerd worden. "Dat is iets waar we goed naar moeten kijken," zegt Popmeijer. "Het onderwijs moet voor onze studenten en onze medewerkers veilig zijn. Daarom zal een deel van het onderwijs dan toch wel op aftand plaatsvinden."

Drost kent iemand die vanwege medische redenen niet gevaccineerd kan worden. "Die persoon ondervindt hiervan veel stress. Want hoewel het natuurlijk zo is dat als de meeste mensen om je heen wel gevaccineerd zijn, je minder risico loopt, is het nog steeds vervelend om dan weer alsnog op afstand lessen te moeten volgen."

Volgens zowel Popmeijer als Drost is de vaccinatiebereidheid onder studenten hoog. Popmeijer voegt daaraan toe: "we zien ook dat studenten de maatregelen steunen. Ze willen er alles aan doen om zo snel mogelijk veilig naar normaal terug te kunnen."