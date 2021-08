Lucassen na terugkeer GA Eagles in de eredivisie: “Een beetje pech, maar we zijn overeind gebleven”

Hij was de schlemiel van de avond bij zijn debuut in de eredivisie met Go Ahead Eagles. Boyd Lucassen speelde weliswaar een goede wedstrijd tegen Heerenveen, maar veranderde wel het schot van Tibor Halilovic van richting waardoor de bezoekers wonnen in De Adelaarshorst: 0-1.

De vroege treffer viel in een angstige openingsfase van Go Ahead Eagles. "Het was ook onze intentie om veel feller te beginnen", begint hij. "Maar de ambiance in het stadion en de spanning was toch bij een aantal misschien aanwezig. En dan die ongelukkige tegengoal. Ik probeer het schot te blokken en dat gaat de bal zo ongelukkig op deze wijze binnen."

Goede tweede helft

Na de matige eerste helft kreeg Go Ahead Eagles veel kansen op de gelijkmaker. Zo was Marc Cardona er met een schitterende poging nog heel dichtbij. Lucassen was dan ook tevreden over het optreden van zijn ploeg. "In de tweede helft gooiden we de schroom van ons af. Daarin hebben we gewoon goed gespeeld en hadden we meer verdiend. Maar helaas zijn we niet beloond. Toch geeft dit spel wel vertrouwen bij ons. We zijn overeind gebleven."