Huldiging Roy van den Berg: "Willem Alexander wist allemaal details over ons!"

Het winnen van het goud kwam voor de 31-jarige baanwielrenner als een totale verrassing. Hij had er natuurlijk wel van gedroomd, maar toen het moment daar was, koste het moeite om het te geloven. Totaal verrast stond hij de NOS te woord, die hem feliciteerde met de gouden plak: "Het is gewoon bizar wat we hier hebben laten zien weer." stamelde hij nog nahijgend.

Druk programma

Na zijn terugkomst in Nederland kon Van den Berg niet bepaalt rustig aan doen. Zijn dagen waren vrijwel compleet volgepland met huldigingen, feestelijke ontvangsten én een bezoek aan koning Willem Alexander. "Het was wel een beetje onwennig, maar wel fantastisch mooi, een spektakel" blikt hij terug. "De koning was oprecht geïnteresseerd en wist ook allemaal details over ons te vertellen. Over onze teamsprint maar ook over onze renners. En das toch wel bijzonder voor zo'n druk man."

Van den Berg in een onderonsje met Willem Alexander (Foto: ANP)

Hekking-moment

Het fotomoment na afloop van de huldiging leek wel een scene uit de serie van Van Kooten en De Bie. Van den Berg die als een soort wethouder Hekking opdook tussen koning Willem Alexander en koningin Maxima. Van den Berg moet er achteraf zelf ook wel om lachen, maar bezweert dat het geen opzet was. Hij deed precies wat er van hem verwacht werd: in het gelid op een vooraf aangewezen stip staan. Dat hij daardoor dicht bij het koningspaar zou komen te staan, was een totale verrassing.

Roy van den Berg, prominent in beeld achter Willem Alexander en Maxima (Foto: ANP)

Doorgaan tot Parijs

Over zijn sportieve toekomst wil de baanwielrenner voorlopig nog niet nadenken. Met zijn 31 levensjaren is hij niet de jongste meer, maar ook zeker nog niet over zijn hoogtepunt heen. Voorlopig heeft hij zijn zinnen gezet op de volgende Olympische Spelen in Parijs. Die zijn al over drie jaar en Van den Berg ziet daar zeker een rol voor zichzelf: "Ik moet het afkloppen, maar ik heb erg weinig last van blessures. En ik vind het spelletje en de leefstijl nog veel te prachtig. Na Parijs wil ik het per jaar bekijken hoe het lijf het houdt."