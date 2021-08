'Fred Rutten wordt commissaris bij NEC'

Rutten was al langer adviseur van Marcel Boekhoorn, de multimiljonair die jaarlijks veel geld in NEC steekt. Via Rutten kwam de Nijmeegse club ook uit bij technisch directeur Ted van Leeuwen. De functie in de rvc kwam deze week vrij, nadat Leen Looijen zijn vertrek aankondigde.

FC Twente

Rutten speelde meer dan 300 competitiewedstrijden voor FC Twente en werd later ook hoofdtrainer in Enschede, maar hij is geboren en getogen in Wijchen, vlakbij Nijmegen.