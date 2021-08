Versoepelingen komen voor veel festivals te laat, ook streep door Tuckerville

Met het volledig afschaffen van de coronamaatregelen in zicht, halen veel ondernemers en onderwijsinstellingen opgelucht adem. Voor veel festivalorganisaties komt het goede nieuws echter te laat. Zij kunnen niet anders dan hun evenement afblazen of uitstellen tot volgend jaar.

Geen anderhalve meter afstand, geen mondkapjesplicht en geen beperkingen meer van het aantal bezoekers. Als de coronacijfers laag blijven, wil het kabinet op 1 november alle coronabeperkingen afgeschaft hebben. Maar voor veel organisatoren van festivals komt het loslaten van de coronaregels te laat. De festivals die gepland stonden voor komende zomer hebben weinig zin meer in november of zelfs nog later. Zij zien voor het tweede jaar op rij hun werk in rook op gaan. Dat voetbalwedstrijden en ook de Formule 1 race in Zandvoort wel door kan gaan en ook met flinke bezoekersaantallen steekt.

Tuckersville wederom uitgesteld

De organisatie van Tuckerville in Enschede zet voor het tweede jaar op rij een streep door het muziekfestival. "Tijdens de persconferentie van vanavond (13 augustus 2021) is duidelijk geworden dat de huidige maatregelen worden verlengd tot maandag 20 september 2021. Dit heeft als gevolg dat het voor ons onmogelijk is om Tuckerville te kunnen organiseren." schrijft de organisatie in een persbericht.

De organisatie had de editie van 2020 al verplaatst naar dit jaar, maar komt letterlijk een paar dagen te kort om het festival door te laten gaan. De maatregelen zijn verlengd tot 20 september, terwijl Tuckersville gepland stond voor 11 september. Een schrale troost voor iedereen die al een kaart had gekocht: de geldigheid wordt verlengd naar 2022.

Ook streep door Dauwpop

Hetzelfde geldt voor de organisatie van Dauwpop in Hellendoorn. Op de website valt te lezen dat ook dit festival is afgelast. Wel laat de organisatie weten niet bij de pakken neer te gaan zitten: "We laten ons niet uit het veld slaan, stropen onze mouwen op en gaan er van uit dat we er in 2022 weer een groot feest van gaan maken!" Of al gekochte kaarten van Dauwpop ook volgend jaar nog geldig zijn laat de organisatie in het midden. Mensen met kaarten krijgen daar binnenkort bericht over.

Evenementenbranche is boos

Dat de versoepelingen voor veel evenementen te laat komen is een bittere pil voor veel organisatoren. Dat ondertussen voetbalstadions wel duizenden bezoekers per wedstrijd mogen ontvangen en dat ook de meerdaagse festiviteiten rondom de Formule 1-race ook gewoon door mogen gaan, zorgt voor scheve gezichten. De organisatoren van meer dan driehonderd evenementen is dan ook niet van plan om stilzwijgend hun lot af te wachten.

Voor 21 augustus hebben zij een grote demonstratie aangekondigd. Onder het motto 'Unmute Us' (snoer ons niet langer de mond, red) willen ze een duidelijk signaal afgeven richting politiek Den Haag. Tijdens eerdere persconferenties beloofde het kabinet dat (meerdaagse) festivals weer mogelijk zouden zijn als iedereen die dat wilde gevaccineerd kon zijn. Tijdens de persbijeenkomst van afgelopen vrijdag vertelde Hugo de Jonge trots dat dát punt inmiddels is bereikt. Toch blijven de (meerdaagse) festivals niet toegestaan en dat steekt.