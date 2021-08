Opladen FC Twente-boot gaat mis, auto te water

De eigenaar had de auto met boottrailer vrijdagavond langs het Zwolsekanaal in Vroomshoop geparkeerd. De bedoeling was om de FC Twente-boot uit het water te halen en op de boottrailer te lieren. Vanuit het niets zette de combinatie zich in beweging en reed achteruit het kanaal in. Pogingen van de eigenaar om de auto tegen te houden hadden geen effect. Zowel de auto als de boottrailer gingen kopje onder in het kanaal.

De auto is vermoedelijk total-loss (Foto: News United/ Freddy Gerrits)

Omdat er geen acuut gevaar dreigde is besloten de combinatie pas zaterdag te bergen. Met behulp van een duiker is de auto uit het water getakeld. Ook de FC Twente-boot, met de naam 'Onze trots' is alsnog op het droge gezet. De auto zal vermoedelijk total-loss zijn, het bootje lijkt het avontuur ongeschonden te hebben overleefd.