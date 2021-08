Kaartje van Natasja's ballon na twintig jaar teruggestuurd naar Haaksbergen

Het was jarenlang een traditie in Haaksbergen: ballonnen oplaten tijdens Koninginnedag. Ook in 2001, Natasja was toen vijf jaar oud, werd er een ballonnenwedstrijd gehouden. Samen met haar ouders en honderden andere kinderen uit het dorp stond ze destijds op het plein voor de Sint-Pancratiuskerk om een ballon op te laten.

Liefdesbrief?

In mei 2001 werd het kaartje niet teruggestuurd en gingen haar ouders er vanuit dat 'ie ook nooit meer terug zou komen. "Tot er vorige week een brief op de mat viel bij mijn ouders in Haaksbergen. Mijn vader, moeder en vriendinnen begonnen al te speculeren, ze dachten dat het een liefdesbrief was van een stille aanbidder", zegt ze lachend.

"De Duitse vinders uit Hoogstede (hemelsbreed vijftig kilometer van Haaksbergen) hebben er ook een kaartje bij gedaan, waarin ze vertellen dat het kaartje bij hen in de kelder lag. Vermoedelijk weten ze niet eens dat het al twintig jaar geleden de lucht in is gegaan. Het zou me niet verbazen als ze het destijds zijn vergeten terug te sturen en hem nu alsnog op de post hebben gedaan. Hun mailadres staat op de kaart, dus ik heb gelijk een mailtje gedaan. Nu is het wachten op reactie, ik ben heel benieuwd waar het kaartje de afgelopen jaren heeft gelegen", vertelt Nijman.

Te laat voor prijs

En de prijs? Zal ze naar nog aanspraak op maken? "Ik heb nog wel gekeken op internet of het Oranjecomité Haaksbergen nog bestond. Maar helaas! Ik vind het in ieder geval heel leuk en bijzonder om het kaartje na zoveel jaar weer in de handen te hebben."