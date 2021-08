Indië herdenking: "Recht op een plek in de geschiedenisboeken"

Cathy Folmer en Daurie Rahajaän zijn allebei kinderen van KNIL-militairen die vochten in Nederlands-Indië. De vader van Cathy Folmer heeft nooit over zijn verleden willen praten terwijl Daurie Rahajaän op 12-jarige leeftijd haar vader moest filmen: "Hij wilde zo graag zijn verhaal vertellen. Ook omdat mensen uit Indonesië beloofd was dat ze terug zouden mogen keren. Maar de Nederlandse overheid heeft zich daar nooit aan gehouden."

Beiden vinden het belangrijk dat er jaarlijks herdacht wordt: "Het hele jaar gaat het leven door en dan eens per jaar mag je, nee moet je stilstaan bij de geschiedenis. Iedereen die hier komt heeft zijn eigen persoonlijke verhaal."

Daurie Rahajaän: "Ons verhaal is eigenlijk nooit verteld, mijn vader is op latere leeftijd pas getrouwd en heeft kinderen gekregen. Ik ben dus een tweede generatie maar heb de leeftijd van een derde generatie. Daardoor val ik overal een beetje buiten. Maar ik ben trots op mijn vader, deze militairen hebben gevochten voor hun land, voor Nederland en hebben recht op een plek in de geschiedenisboeken."

Wat hij meegemaakt heeft wilde hij zijn kinderen altijd besparen Cathy Folmer, kind van KNIL-militair

De vader van Cathy Folmer heeft gewerkt aan de Birmaspoorlijn: "Hij heeft nooit wat verteld, het was er wel want mijn vader was beschadigd, maar er mocht niet over gepraat worden. Ook mijn moeder heeft altijd gezwegen. Wat hij meegemaakt heeft hebben ze hun kinderen altijd willen besparen. De boodschap die ik kreeg was; goed leren, studeren, braaf zijn en we hebben het er niet meer over."

"Ik wil mensen helpen"

Cathy Folmer is voorzitter van stichting Budi Santoso 1995 en organiseert de herdenking in Zwolle: "Mooi om het vast te houden zo'n herdenking en daar wil ik mij graag voor inzetten." Ook in haar werk speelt haar familiegeschiedenis een belangrijke rol: "Ik ben psychotherapeut geworden, toch een soort neurotische beroepskeuze. Ik probeer het leed wat ik bij mijn ouders niet kon verhelpen bij andere mensen wel aan te pakken."