Tex Town Tigers gaat onderuit en boekt zege tegen Onze Gezellen

In de eerste wedstrijd ging het aanvankelijk gelijk op. De thuisploeg kwam met 2-0 voor, Onze Gezellen maakte gelijk en na vier innings was het 4-3. In de vijfde inning pakte de ploeg uit Haarlem echter vijf punten en daar bleef het bij: 4-8. In het tweede duel nam Onze Gezellen in de tweede inning een 2-0 voorsprong en trok Tex Town Tigers de stand in de vierde inning gelijk. Na zes innings was het 6-6 en in de laatste wist alleen Tex Town Tigers te scoren en daarmee de zege binnen te slepen. In de stand komt de thuisploeg op 37 punten en is daarmee tweede.