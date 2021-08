HSC'21 na strafschoppen langs Excelsior'31 in KNVB Beker

In de eerste helft waren er kansjes voor beide ploegen. Cenk Uguz, Wessel Witbreuk en Luuk Schepers namen het Rijssense doel onder vuur, maar scoorden niet. Aan de andere kant waren er mogelijkheden voor Jasper Veltkamp, Hakim Ezafzafi, Niek Davina en Givan Werkhoven, maar ook Excelsior kwam in het eerste bedrijf niet tot scoren.

Veel kansen, geen treffers

Ook na rust waren er in de beginfase aan beide kanten kansen. Ezafzafi was opnieuw dreigend en ook Pim ten Have probeerde het. Namens HSC schoot Diego van der Weide een vrije trap in de muur, kopte Michael Wensing net naast en invaller Stef Ottink stuitte op doelman Anthony van Zaltbommel. Derian Reinders schoot namens Excelsior over. Ottink was nogmaals erg dichtbij en Ten Have kopte over. Een doelpunt viel er niet in de reguliere speeltijd en dus werd het verlengen.

Wel doelpunten in verlenging, geen winnaar

Wat 90 minuten lang niet lukte, lukte Ottink na zes minuten in de verlenging wel. De aanvaller kopte de 1-0 achter Van Zaltbommel. Die voorsprong stond echter maar kort op het bord, want een paar minuten later kopte Stijn Beverdam de 1-1 achter doelman Bob Peterman. Daar bleef het bij en strafschoppen moesten de beslissing brengen.

Zwiers schlemiel, andere Zwiers held

Daarin wisten beide ploegen de eerste acht strafschoppen te benutten. Mirko Zwiers miste de negende van Excelsior en omdat Kars Zwiers daarna wel scoorde, was het voorbij en gaat HSC in de koker voor de volgende ronde.

Loting tweede kwalificatie

Bekijk hier de andere uitslagen uit de eerste kwalificatieronde. Donderdag is de loting van de tweede kwalificatieronde. Dan voegen ook Staphorst en HHC Hardenberg zich erbij uit onze provincie. De winnaars van de tweede ronde gaan naar het hoofdtoernooi. Daarin komen ook de clubs uit het betaald voetbal, zonder de vijf clubs die Europees voetbal spelen, in actie.