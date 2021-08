FC Twente geeft voorsprong uit handen en kent valse start bij Fortuna Sittard

Trainer Ron Jans koos voor vijf nieuwelingen bij FC Twente. Voor Lars Unnerstall, Giovanni Troupée, Robin Pröpper, Dimitris Limnios en Ricky van Wolfswinkel was er een basisplaats. Het was echter Fortuna dat beter aan de wedstrijd begon. Dat leverde echter vooral balbezit op en geen echte kansen. FC Twente kreeg die na twintig minuten wel. Van Wolfswinkel was dichtbij, maar zag zijn inzet tot hoekschop worden verwerkt. Uit die hoekschop was de spits opnieuw gevaarlijk, maar hij kon van dichtbij net niet binnentikken.

Opstootje

Queensy Menig leek na een klein half uur op weg naar doelman Yanick van Osch, maar zag Martin Angha zijn aanval knap stuiten met een sliding. Even later was er een opstootje tussen Van Wolfswinkel en trainer Sjors UItee van Fortuna. Daarbij was er een gele kaart voor de spits van Twente, Mats Seuntjens van Fortuna en ook voor beide trainers.

Van Wolfswinkel doet het

Van Wolfswinkel reageerde kort daarna op de juiste manier door Twente met zijn eerste officiële treffer voor de club op voorsprong te zetten. Menig werd even later opnieuw van schieten afgehouden en aan de andere kant liet Unnerstall zijn kwaliteiten zien bij een goede kans voor Samy Baghdadi. Even later was het rust: 0-1.

Gelijkmaker Seuntjens

Na rust duurde het ook even voordat er echte kansen kwamen, maar bij de eerste was het wel direct raak. Na een uur vond de net ingevallen Toshio Lake Seuntjens en die schoot de 1-1 achter Unnerstall. Een paar minuten eerder moest Gijs Smal geblesseerd naar de kant. Mees Hilgers was zijn vervanger. Na driekwart wedstrijd kwamen ook nieuwkomer Michal Sadilek en Michel Vlap in het veld. Laatstgenoemde was direct dicht bij een treffer, maar schoot naast.

Lake maakt winnende

Het doelpunt kwam er, maar niet aan de kant van Twente. Lake, de aangever bij de 1-1, schoot negen minuten voor het einde de 2-1 voor Fortuna binnen. Invaller Manfred Ugalde was kort voor het einde nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging voorlangs. Ook in de negen minuten blessuretijd vond Twente de gelijkmaker niet en dus blijft de teller nog even op nul punten staan.

Fortuna Sittard - FC Twente 2-1

0-1 Van Wolfswinkel (36)

1-1 Seuntjens (61)

2-1 Lake (81)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Seuntjens, Van Wolfswinkel, Duarte, Menig

Fortuna Sittard: Van Osch; Rota, Angha, Janssen, Cox (Duarte/42); Tekie, Seuntjens, Ferati; Hansson, Musaba (Lake/60), Baghdadi (Verlinden/90+3).

FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Oosterwolde (Ugalde/83), Smal (Hilgers/54); Bosch, Ilic, Zerrouki (Sadilek/67); Limnios (Vlap/67), Van Wolfswinkel, Menig.