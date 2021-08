Aanvoerder Knoester: "Ik denk dat we uiteindelijk op details de wedstrijd verliezen"

"Ik denk dat we ons het eerste half uur goed laten zien. Hoog druk, we zetten PSV goed vast. Ik denk dat we als team het gevoel ook hadden dat we grip hadden. Daarna laten we ons naar achteren dwingen, zij gaan rondspelen en dan hebben we het lastig. Uiteindelijk valt die goal dan ook rond de veertigste minuut en dan zijn we het even kwijt. In de rust kunnen we het weer even goed neerzetten, bespreken wat we gaan doen om dit nog recht te zetten. Ik denk dat we uiteindelijk op details de wedstrijd verliezen."

Genoeg kwaliteit

Bij tegenstander PSV kregen veel spelers rust met het oog op de play-offs in de Champions League van komende week. Dat zorgde echter niet voor onzekerheid bij Heracles. "Het verandert niet heel veel aan hoe je die wedstrijd beleeft. Maar vervolgens ga je hetzelfde de voorbereiding in als dat dezelfde elf als tegen Galatasaray erin staan, want je weet dat PSV genoeg kwaliteit op de bank heeft zitten om ook in de Eredivisie kwaliteit te leveren."

Mooi compliment

Knoester droeg, bij afwezigheid van eerste aanvoerder Janis Blaswich, de aanvoerdersband. "Dat is een mooi compliment, dat kun je wel zeggen. In principe verandert er natuurlijk niets, want ik heb hem gekregen door te doen wat ik al deed. Dus als ik dan ineens heel anders zou doen, dat zou raar zijn."

Jezelf blijven

Trainer Frank Wormuth hoopt dat Knoester door de band meer de leiding neemt in de kleedkamer. "Ik ben wel aanwezig, maar ik ben van mezelf iets rustiger als je het vergelijkt met Tim Breukers en Robin Pröpper van vorig seizoen. Maar ik denk juist dat je jezelf moet blijven, anders neemt de rest je ook niet meer serieus. Maar je moet wel bepaalde verantwoordelijkheden oppakken", zegt de verdediger daarover.