Robin Pröpper baalt van tegengoals: "Twee onoplettendheden en dan verlies je die wedstrijd"

Aanvoerder Robin Pröpper baalde dan ook flink na afloop: "Je komt hier voor de drie punten, je wilt de fans belonen dat ze er eindelijk weer zijn. Als je ziet hoeveel geluid ze maken, dan wil je dat je drie punten meeneemt en een feestje kan vieren. Daarvoor was de wedstrijd gewoon niet goed genoeg, creëerden we uiteindelijk ook te weinig en ga je ook mee in de vechtwedstrijd die Fortuna wilde spelen vandaag en ik denk dat we dat uiteindelijk niet goed hebben uitgevoerd."

Twee momenten

Pröpper weet dan ook waar het fout ging. "Fortuna speelde wel vanaf het begin de lange bal, veel duels willen spelen. Daar hadden we gewoon moeite mee. Aan de bal hadden we niet het geduld en de goede acties om balbezit te houden en ze kapot te spelen. Toen Vlap erin kwam, merkte je wel dat het iets beter werd. Dat je iets meer beweging onder Ricky had en daarin kon je dan iets gevaarlijker worden, maar we creëerden daarin wel te weinig. Daarin is nog te weinig afstemming, alleen ondanks dat vind ik niet dat we hier met nul punten moeten staan. Er zijn twee momenten waarin je onoplettend bent en niet goed staan, als dat niet gebeurt is het een hele andere wedstrijd. Alleen gebeuren ze wel en dat is zo zonde, dan verlies je die pot en dat mag niet gebeuren."